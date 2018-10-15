Названа дата премьеры обновленного пикапа Mitsubishi L200

Японская компания покажет серьезно модернизированную машину на специальном мероприятии.

Датой премьеры нового, как говорят в самой Mitsubishi Motors, пикапа L200 станет 9 ноября. Вероятнее всего, это будет отдельное мероприятие. Автосалон в Таиланде, где производят модель, открывается лишь в конце ноября. Одновременно пресс-служба российского отделения Mitsubishi Motors объявила о том, что эта модель появится и у нас.

Ранее японцы опубликовали первый и пока единственный тизер обновленного пикапа L200. На сильно затемненном фото заметно, что у пикапа серьезно изменится передняя часть, которая будет выполнена в единой стилистике Dynamic Shield, присущей кроссоверам Mitsubishi Motors.

О технических изменениях пока ничего не известно, но они должны быть: премьера готовится к 40-летнему юбилею модели, поэтому в Mitsubishi Motors очень серьезно подходят к ее обновлению.

К обновлению готовится и внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, который построен на базе L200.

В середине сентября в России стартовали продажи обновленного Mitsubishi Outlander.

Фото: Mitsubishi Motors