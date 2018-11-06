Mercedes-Benz представил X-класс в «квадрате»

Белый, черный и серебристый цвета автомобилей будут популярны всегда, но среди нас есть те, кто хочет ездить на более красочном автомобиле. В Германии дилеры готовы пойти навстречу таким клиентам за скромные 4165 евро (примерно 314 000 рублей).
Специально для пикапа X-класса был разработан пакет Х2 Unique Color-Paket. При его заказе автомобиль будет оклеен пленкой практически любого оттенка, в том числе розового, ярко-зеленого, пурпурного или, например, цвета чирок. Всего предлагается более ста цветов и оттенков, на любой вкус.
Таким образом, тюнинг вышел на новый уровень — уровень официальных дилеров. Только однотонной оклейкой дело не закончилось. За дополнительные 2368 евро (178 000 рублей) цвета можно комбинировать, сочетая, например, бирюзовые бамперы, желтый кузов, синие дверные ручки и розовые колесные диски. Этот пакет получил название X2 Design-Pakete.
В России дилеры пока подобные услуги не предлагают, а клиенты могут выбирать один из девяти цветов окраски кузова. Желающие обтянуть свой автомобиль цветной пленкой обращаются в тюнинг-ателье, платя за работу и материалы от 50 000 рублей.
- Mercedes-Benz X-класса построен на базе Nissan Navara, и не только он.
- Главный соперник Mercedes-Benz, компания BMW, отказывается от выпуска пикапа по целому ряду причин.
Фото: Mercedes-Benz
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