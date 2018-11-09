На завод GM в Санкт-Петербурге нашли покупателя

По словам представителей местных властей, предприятие вновь будет производить автомобили.

Сумма сделки по покупке завода не разглашается

Завод был законсервирован в июле 2015 года. Когда снова начнется производство и какие автомобили там будут собирать, пока неизвестно, так как ни чиновники, ни представители GM не называют имени покупателя.

Что договор о покупке предприятия был подписан, рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан, сообщает ТАСС. Слухи о том, что завод вот-вот продадут, ходили с середины осени этого года. Одним из вероятных покупателей называли белорусское ЗАО «Юнисон», но сегодня появилась информация, что покупателем является российская компания, намеренная возобновить выпуск автомобилей на закрытом заводе. Кроме того, покупкой завода интересовались и в Hyundai-Kia, которая испытывает дефицит производственных мощностей из-за практически полной загрузки своего основного предприятия в Санкт-Петербурге.

Напомним, что на заводе GM до закрытия выпускались автомобили Opel Astra, Chevrolet Cruze, TrailBlazer, Tahoe, Captiva, а также несколько моделей Cadillac. Производственная мощность предприятия составляет почти 100 тыс. автомобилей в год.

Планы на завод GM в Санкт-Петербурге имела и GM-Uzbekistan.

Ушедший с российского рынка Chevrolet, принадлежащий GM, может вернуться под брендом Ravon.

Фото: ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Петр Ковалев