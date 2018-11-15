На видео попала пляска контейнера, сбитого с полуприцепа мостом

Двумя ударами о путепроводы контейнер был сбит с полуприцепа и, вращаясь, заскользил по дороге.

На опубликованном в Сети ролике видно, что контейнер ударяется о путепроводы, проходящие над трассой, дважды. Непонятно, почему водитель грузовика не остановился на обочине после первого же удара, а продолжил движение, подвергая риску окружающих.

Водители полуприцепов, которые перевозят крупногабаритные грузы, такие как морские контейнеры, должны знать о всех подходящих для этого маршрутах и внимательно следить за предупреждающими знаками. Особенно за теми, которые указывают на высоту эстакад и путепроводов. Если прицеп с грузом не может проехать под эстакадой, следует сменить маршрут движения либо принять другие меры, но никак не гнать навстречу препятствию со скоростью более 80 км/ч, как это делает водитель на видео.

Первый удар о путепровод высек искры и сопровождался громким звуком, на который нельзя не обратить внимание. Обычно этого достаточно, чтобы дальнобойщик прекратил движение, но герой ролика оказался упорным профессионалом и, не сбавляя скорости, помчался навстречу следующей эстакаде. Возможно, первый удар деформировал верх контейнера или задрал металл, потому что второй удар, сопровождавшийся еще большим количеством искр и обломков, а также громоподобным звуком, сшиб контейнер с платформы. Перед падением контейнер развернуло, после чего он упал на полосу встречного движения, перекрыв левые ряды в обоих направлениях.

По счастливой случайности после второго столкновения контейнера с путепроводом никто не пострадал.

Столкновение слишком высоких грузовиков с проходящими над дорогой мостами нередко приводит к обрушению последних.

Водителям многотонных грузовиков следует следить и за знаками, устанавливаемыми перед мостами и ограничивающими максимальную массу автомобилей.

Фото, видео: YouTube