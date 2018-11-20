Volvo готовит загадочную премьеру

Фотография, предвещающая какую-то новинку на автосалоне в Лос-Анджелесе, может предупреждать о чем угодно.

Идея управлять автомобилем при помощи приложений не нова, и Volvo не стала бы хвалиться столь очевидным решением

Volvo дразнит нас загадочной новинкой, которую намерена представить на предстоящем мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

На снимке мы видим телефон, который лежит в салоне автомобиля, но на его экран выведена надпись «This is not a phone», что переводится как «Это не телефон». Что же тогда? Тизер, опубликованный на официальной странице Volvo в Facebook, сопровождается лишь двумя хэштегами — #FutureIsMobility и #AutoMobilityLA.

Можно предположить, что Volvo презентует новые функциональные возможности автомобилей, которыми можно будет управлять при помощи смартфонов. Проще говоря, новые уникальные приложения. Надо сказать, что в стремлении скрестить автомобили и гаджеты Volvo не одинока: многие компании предлагают приложения для дистанционного управления, например климатической системой автомобиля или пуском двигателя.

Следует отметить, что в последнее время Volvo активно вкладывает деньги в новые автотехнологии. Например, концепт 360c представляет собой полностью автономное транспортное средство, в котором нет даже органов управления — ни руля, ни педалей. Кроме того, Volvo обещала оснастить XC90 следующего поколения системой автономного управления четвертого уровня и продавать его в тех странах, где автономные транспортные средства разрешены законом.

Насколько хороша система автономного управления Volvo? Разбиралось Euro NCAP.

Volvo объявила об увеличении с 1 января 2019 года цен на все модели на российском рынке.

Фото: Volvo