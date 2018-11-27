Названы страны, где россияне чаще попадают в ДТП

Известна статистика по «Зеленой карте», заменяющей автомобилистам ОСАГО при поездках за границу.

Зарубежные маршруты россиян резко изменились после 2013 года, вероятнее всего, это связано с присоединением Крыма и последовавшим обострением отношений со странами Евросоюза. Впрочем, основные маршруты остались прежними.

С 2009 года по 30 июня 2018 года в России было заключено 14,4 млн договоров «Зеленая карта». Практически половина из них (7,1 млн) пришлась на тех, кто выезжал в Белоруссию, Украину, Молдавию и Азербайджан. Вторая половина: страны Европы.

Соответственно, после 2013 года изменилась и статистика страховых случаев за границей, в среднем выплаты по ним составили 2,2 тыс. евро, что в 2,5 раза больше средней выплаты по ОСАГО внутри России.

Чаще всего аварии с российскими автомобилями происходят в соседней Белоруссии, на которую в этом году пришлось 35% всех случаев по «Зеленой карте», пишет «КоммерсантЪ». На втором месте Польша (12% в 2018 году), следом идут Германия, Литва и Финляндия. Если до 2013 года число страховых случаев по «Зеленой карте» на Украине составляло около 13% в год, то после начала конфликта оно неуклонно сокращалось и сегодня составляет не более одного процента.

Самая высокая средняя выплата по «Зеленой карте» — в Дании (6,6 тыс. евро), самая низкая — в Андорре (291 евро). В Белоруссии, на которую приходится львиная часть заключенных договоров, средняя выплата — 853 евро.

Выплаты по ОСАГО в России продолжают сокращаться, так что страховщики могут поменять тариф «Зеленой карты», чтобы компенсировать расходы.

Сама «автогражданка» в России вскоре может подорожать почти в 2 раза из-за расширения тарифного коридора всего на 20%.

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