Внедорожник Aurus появится через два года

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о том, когда начнется серийное производство внедорожника Komendant.

Семейство автомобилей Аурус, которые смогут купить все желающие, будет состоять как минимум из трех моделей: седана Senat, микроавтобуса Arsenal и внедорожника Komendant. Первые два уже засветились перед публикой на Московском международном автосалоне, а вот о внедорожнике информации пока очень мало.

В Сети даже нет его изображений. Судя по всему, к производству этой модели приступят в последнюю очередь. Первые коммерческие Сенаты должны появиться уже в следующем году, микроавтобус Arsenal появится в начале 2020 года, а вот внедорожник придется подождать еще год. По крайней мере, так обещает глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Планы по производству данных автомобилей намечены на конец 2020 — начало 2021 года», — заявил он агентству ТАСС. По словам главы ведомства, сейчас специалисты НАМИ ведут работы по созданию прототипов внедорожника. Первые из них будут собраны в начале 2019 года, после чего машине предстоит цикл испытаний, краш-тестов и сертификация.

Технические детали о Aurus Komendant пока не раскрыты. Вероятнее всего, машина будет оснащаться тем же двигателем V8 объемом 4,4 л мощностью 598 л.с. и 8-ступенчатым автоматом, что и седан Aurus Senat. Все машины, построенные в рамках проекта «Единая модульная платформа» (ЕМП) полноприводные и оснащены «мягкой» гибридной силовой установкой. Длина внедорожника Аурус составит около пяти метров.

Фото: ВКонтакте/ aurusmotors