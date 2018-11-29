УАЗ поставил рекорд по продаже запчастей. Да, они гордятся этим

Дилеры Ульяновского автозавода только в третьем квартале этого года продали запчастей на сумму 1,5 млрд рублей.

Причем, судя по сообщению пресс-службы предприятия, УАЗ продолжает жить нормативами советских времен, так как вторая озвученная цифра в 5,3 млрд руб. — это выручка от продажи запчастей за последнюю пятилетку, которая тоже стала самой успешной в плане продаж запчастей.

На самом заводе говорят о «колоссальном успехе», а директор по продажам запчастей Михаил Федотов говорит о том, что рост выручки связан с выводом на рынок новых продуктов. За последние два года УАЗ запустил в продажу свыше 600 новых наименований запчастей в четырех категориях: детали двигателя, масла, расходные материалы и аксессуары. Кроме того, в начале этого года УАЗ создал центральный склад запчастей, расположенный в Московской области.

На достигнутом ульяновцы останавливаться не собираются: по планам в 2019 году продажи запчастей на вторичном рынке должны вырасти на 7%. Кроме того, завод планирует наладить их выпуск на производственной площадке Заволжского моторного завода (ЗМЗ, вместе с УАЗом принадлежит «Соллерсу»). В этом году на предприятии освоили разработку и выпуск головок блока цилиндров. План по окупаемости инвестиций уже выполнен, а объем реализации головок превысил 700 штук.

Также в следующем году УАЗ рассмотрит проект по организации производства запчастей для автомобилей Лада, речь идет о масляных и водяных насосах, а также тормозных барабанах.

Недавно УАЗ представил видеоролик-манифест, посвященный внедорожникам этой марки.

В следующем году флагманский УАЗ Патриот получит долгожданную автоматическую коробку передач.

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС