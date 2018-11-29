Европротокол оказался опасным для водителей. Закон об ОСАГО снова будут менять

После аварий, оформленных по европротоколу, тысячи автомобилистов получают иски от страховых компаний на крупные суммы.

Закон об ОСАГО требует серьезных доработок, считают в Банке России. Свою точку зрения они аргументируют тем, что с момента введения европротокола, когда водители оформляют ДТП без вызова инспекторов ГИБДД, резко увеличилось количество регрессивных требований со стороны страховых компаний.

Проще говоря, страховщики предъявляют счет за ремонт автомобиля виновнику аварии, перекладывая на него финансовую ответственность, которую должны нести сами согласно договору ОСАГО. С Банком России солидарно и Министерство финансов, пишет «Коммерсантъ». Чиновники говорят о необходимости комплексной фундаментальной проработки.

Проблема роста регрессивных требований заключается том, что на выдаваемых страховщиками бланках извещений ДТП указано, что его нужно предоставить в страховую компанию в течение 15 дней, тогда как в Законе об ОСАГО говорится о пяти рабочих днях. Эти бланки просто-напросто устарели, но их пожалели уничтожить.

«Указанное лицо в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции не направило страховщику, застраховавшему его гражданскую ответственность, экземпляр заполненного совместно с потерпевшим бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии в течение пяти рабочих дней со дня дорожно-транспортного происшествия», — гласит пункт «ж» ст. 14 Закона об ОСАГО.

Суды в подавляющем большинстве случаев принимают сторону страховой компании, заставляя, по сути, обманутых автомобилистов платить за ремонт автомобиля другого участника аварии. Никакие доводы на правосудие не действуют. Ни подтвержденный больничный, ни командировка, ни учеба и даже указание на то, что на бланке речь идет о пятнадцати днях. При этом право на регрессивное требование было дано страховщикам на случай, если ДТП было совершено умышленно и это доказано либо если водитель находился в состоянии алкогольного или иного опьянения.

По Сети уже ходят ссылки на петиции с требованием отмены пункта «ж» и даже подавались жалобы в Конституционный суд, который их отклонил с формулировкой, что этот пункт не нарушает прав граждан, прописанных в Конституции РФ.

В Банке России видят выход из создавшейся ситуации в возможности предоставлять извещения о ДТП в электронном виде. Проще говоря, отправлять его снимок по почте. Это предложение может попасть в пакет поправок к Закону об ОСАГО вместе с другими нововведениями, такими как договоры на три года, упразднение некоторых коэффициентов и так далее.

Согласно поправкам в Закон об ОСАГО аккуратные водители будут платить меньше.

Реформа ОСАГО оказалась настолько непродуманной, что президент РФ попросил ее приостановить.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС