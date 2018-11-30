«Красивые» номера будут официально продавать не скоро

Минэкономразвития только начал подготовку законопроекта о продаже с аукционов государственных регистрационных номеров с особым сочетанием.

Черный рынок «красивых» номеров на автомобили живет и не бедствует на протяжении многих лет. И похоже, как минимум год ситуация не изменится. Минэкономразвития только приступило к разработке законопроекта о продаже с аукционов «красивых» номеров. В ведомстве пока даже не могут определиться с тем, какой из нескольких вариантов выбрать.

Первый вариант: выставлять на аукционы все номера, а нераспроданные передавать в ГИБДД для присвоения автомобилям. Второй заключается в предварительном отборе номеров с особым сочетанием букв и цифр. Для этого нужно создать отдельный алгоритм. Наконец, третий вариант: покупатель сам будет заказывать заданный набор букв и цифр.

В министерстве говорят, что также необходимо определить, кто будет контролировать проведение аукционов: федеральные, региональные органы власти или другие организации, пишут «Известия». Не установлены и критерии для аукционов, а также непонятно, как будет происходить их отбор.

В Минэкономразвития, похоже, оказались совершенно не готовы к подготовке такого законопроекта, так как заявили, что готовы выслушать все предложения экспертного сообщества. Но в любом случае законопроект о проведении аукционов по продаже «красивых» номеров планируется внести в правительство не ранее 2 сентября следующего года.

Между тем поручение о легализации продажи госномеров Владимир Путин дал еще в 2007 году. В числе приоритетных задач организацию таких аукционов ставил перед собой и нынешний глава ГИБДД Михаил Черников.

Летом этого года депутаты приняли закон об изменении правил регистрации автомобилей. Но из него исчезла часть по организации официальных продаж «красивых» номеров. Тогда глава думского Комитета по транспорту Евгений Москвичев заявил, что депутаты «не хотят рыночных отношений в этой области». Позднее к вопросу все же было решено вернуться по инициативе других депутатов. Пока же номера продают на черном рынке: их стоимость варьируется от региона к региону, некоторые продают за 3–5 миллионов рублей, причем такая услуга пользуется спросом.

С 1 января 2019 года вступает в силу новый ГОСТ на государственные номера транспортных средств.

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В будущем все номера планируется оснащать чипами с записанной на них информацией о владельце и транспортном средстве.

Фото: Илья Галахов/Интерпресс/ТАСС