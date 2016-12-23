Полиция с трудом разогнала хоровод дрифтеров

Чтобы прекратить несанкционированное собрание любителей дрифта, полицейским пришлось засыпать площадку песком.

Немало водителей с нетерпением ждут наступления зимы, чтобы поскользить в управляемом заносе по льду. Этого, конечно же, не стоит делать на дорогах общего пользования. Поэтому любители зимнего дрифта, за неимением специально оборудованных автодромов, устраивают заезды где придется. Например, на пустых парковках или широких неиспользуемых площадях перед зданиями администраций, что порицается не только общественностью, но и стражами правопорядка.

Так, группа дрифтеров устроила настоящий хоровод на Советской площади в Уфе. Но беда в том, что местная полиция не одобряет подобные развлечения. Двое водителей были остановлены полицейскими для проверки документов, что вызвало волну протеста среди дрифтеров. Несколько автомобилей выехали на круг и начали скользить. В это время к месту событий подтягивались новые экипажи ДПС.

Положить конец шоу получилось лишь после того, как автомобиль коммунальных служб засыпал импровизированную площадку песком с солью.

Из-за малых скоростей зимний дрифт считается менее опасным, чем летний. Самый же опасный дрифт был продемонстрирован на Северной петле Нюрбургринга.

Дрифт на дорогах общего пользования чаще заканчивается авариями. Именно поэтому он считается неуместным баловством.

Фото, видео: YouTube