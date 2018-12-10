Kia подняла цены на 12 моделей

Kia Stinger
Компания Kia пересмотрела прайс-листы практически всего модельного ряда, представленного в России. Цены на машины выросли на сумму от 15 000 до 40 000 рублей.
Бестселлер компании Kia Rio подорожал на 15 000 рублей и теперь стоит от 739 900 до 1 049 900 рублей, сообщает агентство «Автостат». На эту же сумму стала больше стоить и кросс-версия модели Rio X-Line, которую отныне продают по цене от 839 900 до 1 089 900 рублей. Прибавил 15 000 к своей стоимости и кроссовер Sportage. Теперь он предлагается за сумму от 1 319 900 до 2 259 900 рублей. 15 000 рублей добавились к стоимости еще двух моделей: Kia Sorento и Sorento Prime. Теперь, чтобы стать их владельцем, нужно заплатить от 1 714 900 до 2 234 900 и от 1 929 900 до 2 899 900 рублей соответственно.
Городские автомобили Picanto и Soul стали дороже на 20 000 рублей и продаются по цене от 614 900 до 919 900 и от 971 900 до 1 496 900 рублей. Новый Ceed, а также Mohave, прибавили по 25 000 рублей к своей стоимости. Приобрести хэтчбек теперь можно по цене от 1 009 900 до 1 519 900 рублей, а за кроссовер в дилерских центрах просят от 2 539 900 до 2 969 900 рублей.
На 30 000 рублей подорожали седаны Cerato и Optima. Отныне, чтобы купить их, необходимо заплатить от 1 099 900 до 1 409 900 и от 1 294 900 до 2 004 900 рублей. Самое же существенное подорожание, на 40 000 рублей, коснулось модели Stinger, которая стоит от 1 999 900 до 3 329 900 рублей.
Следует отметить, что, несмотря на рост стоимости автомобилей Kia, спрос на них не снижается. Так, за 11 месяцев этого года в нашей стране было продано 209 503 машины данной марки, что на 24% больше, чем за тот же период 2017 года.
Стоимость подорожавших в декабре 2018 года автомобилей Kia
|
Модель
|
Цена от, руб.
|
Цена до, руб.
|
Ceed
|
1 009 900
|
1 519 900
|
Cerato
|
1 099 900
|
1 409 900
|
Mohave
|
2 539 900
|
2 969 900
|
Optima
|
1 294 900
|
2 004 900
|
Picanto
|
614 900
|
919 900
|
Rio
|
739 900
|
1 049 900
|
Rio X-Line
|
839 900
|
1 089 900
|
Soul
|
971 900
|
1 496 900
|
Sportage
|
1 319 900
|
2 259 900
|
Stinger
|
1 999 900
|
3 329 900
|
Sorento
|
1 714 900
|
2 234 900
|
Sorento Prime
|
1 929 900
|
2 899 900
- Месяц назад Kia Cerato и Ceed уже дорожали — на 20 000 рублей.
- Два месяца назад пересмотру подверглись прайс-листы автомобилей Optima, Picanto, Rio, Rio X-Line, Soul, Sorento и Sorento Prime.
Фото: Kia
Читать комментарии (4)