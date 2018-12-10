Kia подняла цены на 12 моделей

Рост стоимости большинства автомобилей Kia составил от 15 000 до 40 000 рублей.

Kia Rio X Line
Kia Rio X Line

Kia > Rio X Line

Kia Stinger
Kia Stinger

Kia > Stinger

Kia Soul
Kia Soul

Kia > Soul

Kia Mohave
Kia Mohave

Kia > Mohave

Kia Sportage
Kia Sportage

Kia > Sportage

Kia Rio
Kia Rio

Kia > Rio

Kia Picanto
Kia Picanto

Kia > Picanto

Kia Optima
Kia Optima

Kia > Optima

Kia Ceed
Kia Ceed

Kia > Ceed

Kia Cerato
Kia Cerato

Kia > Cerato

Kia Sorento
Kia Sorento

Kia > Sorento

Kia Stinger

Kia Stinger

Компания Kia пересмотрела прайс-листы практически всего модельного ряда, представленного в России. Цены на машины выросли на сумму от 15 000 до 40 000 рублей.

Бестселлер компании Kia Rio подорожал на 15 000 рублей и теперь стоит от 739 900 до 1 049 900 рублей, сообщает агентство «Автостат». На эту же сумму стала больше стоить и кросс-версия модели Rio X-Line, которую отныне продают по цене от 839 900 до 1 089 900 рублей. Прибавил 15 000 к своей стоимости и кроссовер Sportage. Теперь он предлагается за сумму от 1 319 900 до 2 259 900 рублей. 15 000 рублей добавились к стоимости еще двух моделей: Kia Sorento и Sorento Prime. Теперь, чтобы стать их владельцем, нужно заплатить от 1 714 900 до 2 234 900 и от 1 929 900 до 2 899 900 рублей соответственно.

Городские автомобили Picanto и Soul стали дороже на 20 000 рублей и продаются по цене от 614 900 до 919 900 и от 971 900 до 1 496 900 рублей. Новый Ceed, а также Mohave, прибавили по 25 000 рублей к своей стоимости. Приобрести хэтчбек теперь можно по цене от 1 009 900 до 1 519 900 рублей, а за кроссовер в дилерских центрах просят от 2 539 900 до 2 969 900 рублей.

На 30 000 рублей подорожали седаны Cerato и Optima. Отныне, чтобы купить их, необходимо заплатить от 1 099 900 до 1 409 900 и от 1 294 900 до 2 004 900 рублей. Самое же существенное подорожание, на 40 000 рублей, коснулось модели Stinger, которая стоит от 1 999 900 до 3 329 900 рублей.

Следует отметить, что, несмотря на рост стоимости автомобилей Kia, спрос на них не снижается. Так, за 11 месяцев этого года в нашей стране было продано 209 503 машины данной марки, что на 24% больше, чем за тот же период 2017 года.

Стоимость подорожавших в декабре 2018 года автомобилей Kia

Модель

Цена от, руб.

Цена до, руб.

Ceed

1 009 900

1 519 900

Cerato

1 099 900

1 409 900

Mohave

2 539 900

2 969 900

Optima

1 294 900

2 004 900

Picanto

614 900

919 900

Rio

739 900

1 049 900

Rio X-Line

839 900

1 089 900

Soul

971 900

1 496 900

Sportage

1 319 900

2 259 900

Stinger

1 999 900

3 329 900

Sorento

1 714 900

2 234 900

Sorento Prime

1 929 900

2 899 900

Фото: Kia

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (4)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые