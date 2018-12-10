Kia подняла цены на 12 моделей

Рост стоимости большинства автомобилей Kia составил от 15 000 до 40 000 рублей.

Kia Stinger

Компания Kia пересмотрела прайс-листы практически всего модельного ряда, представленного в России. Цены на машины выросли на сумму от 15 000 до 40 000 рублей.

Бестселлер компании Kia Rio подорожал на 15 000 рублей и теперь стоит от 739 900 до 1 049 900 рублей, сообщает агентство «Автостат». На эту же сумму стала больше стоить и кросс-версия модели Rio X-Line, которую отныне продают по цене от 839 900 до 1 089 900 рублей. Прибавил 15 000 к своей стоимости и кроссовер Sportage. Теперь он предлагается за сумму от 1 319 900 до 2 259 900 рублей. 15 000 рублей добавились к стоимости еще двух моделей: Kia Sorento и Sorento Prime. Теперь, чтобы стать их владельцем, нужно заплатить от 1 714 900 до 2 234 900 и от 1 929 900 до 2 899 900 рублей соответственно.

Городские автомобили Picanto и Soul стали дороже на 20 000 рублей и продаются по цене от 614 900 до 919 900 и от 971 900 до 1 496 900 рублей. Новый Ceed, а также Mohave, прибавили по 25 000 рублей к своей стоимости. Приобрести хэтчбек теперь можно по цене от 1 009 900 до 1 519 900 рублей, а за кроссовер в дилерских центрах просят от 2 539 900 до 2 969 900 рублей.

На 30 000 рублей подорожали седаны Cerato и Optima. Отныне, чтобы купить их, необходимо заплатить от 1 099 900 до 1 409 900 и от 1 294 900 до 2 004 900 рублей. Самое же существенное подорожание, на 40 000 рублей, коснулось модели Stinger, которая стоит от 1 999 900 до 3 329 900 рублей.

Следует отметить, что, несмотря на рост стоимости автомобилей Kia, спрос на них не снижается. Так, за 11 месяцев этого года в нашей стране было продано 209 503 машины данной марки, что на 24% больше, чем за тот же период 2017 года.

Стоимость подорожавших в декабре 2018 года автомобилей Kia

Модель Цена от, руб. Цена до, руб. Ceed 1 009 900 1 519 900 Cerato 1 099 900 1 409 900 Mohave 2 539 900 2 969 900 Optima 1 294 900 2 004 900 Picanto 614 900 919 900 Rio 739 900 1 049 900 Rio X-Line 839 900 1 089 900 Soul 971 900 1 496 900 Sportage 1 319 900 2 259 900 Stinger 1 999 900 3 329 900 Sorento 1 714 900 2 234 900 Sorento Prime 1 929 900 2 899 900

Фото: Kia