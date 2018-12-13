Бузова вручила победительнице конкурса «новый» автомобиль: он уже сменил двух владельцев и был в двух ДТП

При участии телеведущей Ольги Бузовой в Инстаграме прошел конкурс среди подписчиков, где разыгрывался Mercedes-Benz E-класса. Позже победительница решила от него избавиться, и вот что обнаружилось при продаже.

И сам конкурс проходил не совсем гладко, но в конце концов автомобиль разыграли, и его счастливой обладательницей стала Любовь Теолани из Владимирской области. 2 октября ключи от нового Mercedes-Benz Е-класса девушка в присутствии толпы журналистов получила из рук самой телезвезды.

Через три недели после получения приза победительница решила его продать, разместив объявление на сервисе Юла.Авто. Из автоматической проверки сервиса по VIN-номеру стало понятно, что девушке вручили подержанный автомобиль, 2014 года, который к тому же ранее был участником двух аварий. Ошибки быть не может — эту информацию сервис «подтягивает» из официальных источников. Вероятней всего, это и стало причиной продажи приза.

Однако шумиха вокруг этого автомобиля не помогла в его реализации. На сервисе продаж существует возможность посмотреть изменение цены автомобиля. Изначально «Мерседес от Бузовой» продавали за 2 300 000 рублей, но за короткое время он подешевел до 1 350 000 рублей. Последняя скидка на автомобиль была сделана 11 декабря.

Нынешняя цена с учетом возраста, пробега в 140 тыс. км и двух ДТП выглядит вполне рыночной, и теперь шансов продать его гораздо больше, считают специалисты сервиса.

Напомним, что в качестве спонсоров выступили блогеры, которые внесли от 50 до 100 тысяч рублей за участие, а взамен им обещали порядка 150 тысяч «живых» подписчиков. В общей сложности набралось 150 спонсоров и сумма в 12 миллионов рублей.

Желтый Mini Cooper Ольги Бузовой продают в интернете за 5 млн рублей.

Фото: Юла.Авто