Какие водители самые бесшабашные? Исследование

Чтобы выяснить, водители какого возраста и стажа самые рисковые, Финансовый университет РФ провел исследование рынка ОСАГО, проанализировав более 100 млн полисов за четыре последних года.

Исследователи выяснили, что самые рисковые водители — молодые автовладельцы 18 лет, а самые безаварийные — пенсионеры с 58 до 65 лет. Соотношение уровня риска между молодыми водителями и возрастными (63 года) различается в 5,9 раза.

Водители в возрасте 18 лет имеют самый высокий риск, в промежутке 18–30 лет этот риск быстро снижается, но все равно остается значительным. В возрасте 47–57 лет уменьшение риска замедляется, а для автовладельцев 58–65 лет становится минимальным.

Если проанализировать риски в отношении стажа водителей, то можно увидеть, что между самой неопытной частью водителей (без опыта вождения) и самой надежной группой (44 года стажа) имеется большой разрыв в 6,3 раза. Причем риск быстрее всего снижается на промежутке от 0 до 18 лет стажа, а потом постепенно и медленно до значения стажа в 45 лет.

Также оказалось, что водитель с опытом вождения два года в 20 лет является более рискованным, чем водитель с возрастом 30 лет и аналогичным опытом вождения. Сорокалетний водитель с аналогичным стажем вождения будет еще менее рисковым. То есть выходит, что именно возраст влияет на аварийность и в меньшей степени — стаж вождения.

На основании этого исследования страховщики делают вывод, что увеличение групп для расчета коэффициента «возраст-стаж» помогает более точно высчитать тариф, а значит, получить более справедливую цену полиса «автогражданки». Существующая система расчета коэффициента, который влияет на стоимость полиса ОСАГО, имеет только четыре класса, будет их 58. К тому же в возрастной категории 22–24 года текущие коэффициенты необходимо увеличить в 1,4–1,9 раза, а для водителей старше 40 лет, наоборот, снизить на 20–50%.

Указание Банка России предусматривает для наиболее рискованного сочетания возраста и стажа (молодых и неопытных водителей) значение коэффициента — 1,87, а для автолюбителей старше 59 лет со стажем более трех лет — 0,93. Таким образом люди пенсионного возраста со значительным стажем вождения получат максимальные скидки — до 7%.

С апреля автомобилисты, приобретающие полисы через системы «Е-Гарант» и «Единый агент», смогут выбирать страховую компанию. Сейчас это невозможно, страховая компания назначается автоматически.

Банк России утвердил предельные базовые ставки и коэффициенты страховых тарифов по ОСАГО. Расчет «автогражданки» пытаются сделать более справедливым и индивидуальным для автовладельцев.

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