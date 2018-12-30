Mercedes-Benz покажет новый CLA… на выставке электроники

Премьера Mercedes-Benz CLA второго поколения состоится 8 января 2019 года в рамках крупнейшей выставки электроники Consumer Electronics Show.

Mercedes-Benz CLA-класса
Mercedes-Benz CLA-класса

Mercedes-Benz > CLA-класса

Выбор площадки для мировой премьеры нового поколения Mercedes—Benz CLA может на первый взгляд показаться странным. Выставка Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе (США) посвящена электронике, а не автомобилям. При этом за бортом оказывается Женевский автосалон, который должен пройти немного позже, с 7 по 17 марта 2019 года: он лишится мировой премьеры.

Несмотря ни на традиции, ни на престиж «Женевы», мировая премьера нового поколения Mercedes—Benz CLA состоится на Consumer Electronics Show. Все просто: у компании есть новая технология информационно-развлекательной системы MBUX, при помощи которой маркетологи из Штутгарта намерены продвигать автомобиль в массы.

Премьера CLA на выставке, посвященной технологиям, — сильный ход. Автомобили премиум-класса превратились в моторизированные гаджеты, компьютеры на колесах. Поэтому и продвигать их нужно по-новому, через мультимедийные технологии, а не посредством моторов и коробок, до которых молодому поколению зачастую и дела нет.

Судя по опубликованной фотографии, новое поколение 4-дверного купе CLA получит более покатую крышу, линия которой плавно ниспадает к заднему бамперу. Что касается двигателей и коробок, то они традиционно достанутся модели от Mercedes-Benz A-класса, о которой мы уже писали.

На выставке Consumer Electronics Show свою новую разработку представит и компания Honda. В Лас-Вегас она привезет прототип нового автономного модуля Autonomous Work Vehicle.

Фото: Mercedes—Benz

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