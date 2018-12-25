Независимый дизайнер показал, каким может быть современный пикап

Дизайнер Аджай Парамесваран разработал для Mitsubishi спортивный пикап Ute, который лишен утилитарности. По заявлению разработчика, несмотря на подтянутый спортивный вид, Ute сможет конкурировать с лучшими пикапами. Судя по габаритам, это среднеразмерный грузовик, сопоставимый с Mitsubishi Triton (L200).
Согласно опросам, многие автомобилисты предпочли бы иметь подобный спортивный пикап именно из-за дизайна. Разработчик не уточняет, каким двигателем должен оснащаться грузовик, но судя по выхлопным трубам на рисунках, это двигатель внутреннего сгорания или гибридная силовая установка.
Интерьер машины выглядит вполне современно, если не брать во внимание устаревшее рулевое колесо с толстыми спицами. Салон оснащен большим количеством полочек, кармашков и бардачков, что делает его весьма практичным.
Mitsubishi Ute впечатляет и внутри, и снаружи. Остается только надеяться, что компания создаст что-то подобное без утилитарного налета, пригодное как для активного отдыха, так и для ежедневных поездок.
- Для современных автомобилей внешность очень важна. Например, новый дизайн Mitsubishi Eclipse Cross не только получил множество престижных премий, но и отразится на объемах продаж кроссовера.
- Также в компании озаботились внешним видом своих дилерских центров, которые ждет ребрендинг.
Иллюстрации: Аджай Парамесваран
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