За пьяную езду в отношении Талькова-младшего возбудили уголовное дело

Сын покойного певца, музыкант Игорь Тальков, предстанет перед судом за управление автомобилем в пьяном виде.

Игоря Талькова-младшего обвиняют по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Музыкант уже не первый раз попадается пьяным за рулем, поэтому теперь ему грозит серьезное наказание, пишут «Известия». За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен штраф от 200 000 до 300 000 рублей, лишение права занимать определенные должности в течение трех лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов или до двух лет, а также лишение свободы на срок до двух лет. Окончательное решение в выборе наказания примет суд.

Два года назад 37-летний Тальков-младший был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, а в этом году, 28 ноября, он снова попался пьяным за рулем после нарушения ПДД, о чем мы писали.

Управление автомобилем в пьяном виде погубило ни одну карьеру. Так недавно юная модель, сев в пьяном виде за руль, устроила массовое ДТП на Рублевке.

Часто пьяные водители усугубляют и без того свое плачевное положение, хамя сотрудникам полиции, как, например, женщина из очередной нашей истории.

Фото: Vk.com/talkoff