Mitsubishi отзывает пожароопасные кроссоверы

В России из-за проблем с проводкой отзывают 4950 автомобилей Outlander, проданных с марта по август 2018 года.

Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Mitsubishi > Outlander

Компания Mitsubishi объявила отзыв 4950 кроссоверов Outlander, купленных в период с марта по август этого года, из-за проблем с кабелем, идущим к аккумулятору. Минусовой провод может перегреться, в результате чего не исключено возгорание автомобиля.

Для исправления обнаруженного дефекта владельцам автомобилей, участвующих в сервисной кампании, необходимо приехать в сервис ближайшего дилера Mitsubishi, где мастера бесплатно произведут диагностику кроссовера и, в случае необходимости, заменят неисправный минусовой кабель аккумуляторной батареи.

О том, что автомобили попали под отзывную кампанию, владельцев дефектных Аутлендеров известят официальные представители ООО «MMC Рус» по телефону или почте. Узнать об этом можно и самостоятельно, сверив VIN-код своего кроссовера со списком кодов отзываемых автомобилей, опубликованным на сайте Росстандарта.

Фото: Mitsubishi

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