Mitsubishi отзывает пожароопасные кроссоверы

Компания Mitsubishi объявила отзыв 4950 кроссоверов Outlander, купленных в период с марта по август этого года, из-за проблем с кабелем, идущим к аккумулятору. Минусовой провод может перегреться, в результате чего не исключено возгорание автомобиля.
Для исправления обнаруженного дефекта владельцам автомобилей, участвующих в сервисной кампании, необходимо приехать в сервис ближайшего дилера Mitsubishi, где мастера бесплатно произведут диагностику кроссовера и, в случае необходимости, заменят неисправный минусовой кабель аккумуляторной батареи.
О том, что автомобили попали под отзывную кампанию, владельцев дефектных Аутлендеров известят официальные представители ООО «MMC Рус» по телефону или почте. Узнать об этом можно и самостоятельно, сверив VIN-код своего кроссовера со списком кодов отзываемых автомобилей, опубликованным на сайте Росстандарта.
- Это уже не первая проблема Mitsubishi, связанная с электропроводкой. В ноябре компания отзывала 63 000 пожароопасных машин.
- Чуть раньше, в октябре, Mitsubishi отзывала 145 000 своих автомобилей, но на этот раз из-за проблем со стояночным тормозом.
Фото: Mitsubishi
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