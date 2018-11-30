Mitsubishi отзывает в России более 63 тысяч пожароопасных автомобилей

В компании выявили более 63 000 автомобилей, в которых водитель сидит над опасным разъемом.

Mitsubishi отзывает в России 63 415 кроссоверов Mitsubishi Outlander, выпущенных с июля 2012 года по декабрь 2014 года. Сервисная кампания проводится по причине того, что разъем электропроводки, находящийся под креслом водителя, может оплавляться, что создает пожароопасную ситуацию.

Для устранения дефекта владельцам отзываемых автомобилей необходимо явиться в сервис ближайшего официального дилера Mitsubishi, где все ремонтные работы будут проведены за счет завода-изготовителя, то есть бесплатно для владельца. При устранении неисправности разъем будет просто перемещен в другое место, чего вполне достаточно, чтобы исключить оплавление.

О том, что их автомобили попадают под сервисную кампанию, владельцам сообщат уполномоченные представители Mitsubishi по телефону или почте. Узнать об этом можно и самостоятельно, найдя VIN-код своего автомобиля в списке отзываемых машин, опубликованном на сайте Росстандарта.

Это уже седьмая отзывная кампания Mitsubishi в России в этом году:

Фото: Mitsubishi