Mitsubishi отзывает в России более 63 тысяч пожароопасных автомобилей

Mitsubishi отзывает в России 63 415 кроссоверов Mitsubishi Outlander, выпущенных с июля 2012 года по декабрь 2014 года. Сервисная кампания проводится по причине того, что разъем электропроводки, находящийся под креслом водителя, может оплавляться, что создает пожароопасную ситуацию.
Для устранения дефекта владельцам отзываемых автомобилей необходимо явиться в сервис ближайшего официального дилера Mitsubishi, где все ремонтные работы будут проведены за счет завода-изготовителя, то есть бесплатно для владельца. При устранении неисправности разъем будет просто перемещен в другое место, чего вполне достаточно, чтобы исключить оплавление.
О том, что их автомобили попадают под сервисную кампанию, владельцам сообщат уполномоченные представители Mitsubishi по телефону или почте. Узнать об этом можно и самостоятельно, найдя VIN-код своего автомобиля в списке отзываемых машин, опубликованном на сайте Росстандарта.
Это уже седьмая отзывная кампания Mitsubishi в России в этом году:
- в начале октября Mitsubishi отзывала в России 145 тысяч автомобилей из-за неисправности стояночного тормоза;
- в сентябре были отозваны Аутлендеры по причине возможного отсоединения стекла люка крыши от рамки;
- в апреле в Лансерах были обнаружены бракованные подушки безопасности;
- март стал несчастливым для Аутлендеров дважды. Во-первых, в них обнаружили проблемы с дворниками;
- во-вторых, был найден дефект в реле блока управления двигателем. Это коснулось и кроссоверов ASX;
- а начался год с отзыва i-MiEV и Pajero из-за дефектных подушек безопасности.
Фото: Mitsubishi
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