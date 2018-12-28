Бухгалтер дилерского центра BMW подворовывала, чтобы купить Ford Mustang

Суд обвинил мошенницу в краже более 1,1 млн долларов. Она не только хотела ездить на спорткаре, но и вообще ни в чем себе не отказывать.

50-летняя Ванесса Венс-Смол во время работы в дилерском центре Continental BMW в Дарине (штат Коннектикут) ухитрилась с октября 2014 года по июнь 2017 года присвоить более миллиона долларов!

Самое смешное, что на краденные деньги она, в том числе, приобрела в другом автосалоне спорткар Форд Мустанг, хотя даме полагался служебный автомобиль BMW 5-й серии. Вообще, Венс-Смол жила на широкую ногу — она покупала дорогие туры для себя и мужа на Ямайку, в Австралию, на Гавайи и в Мексику, платила огромные суммы подрядчикам, которые перестраивали ее дом, делала себе пластические операции и любила носить модную одежду дорогих брендов, свидетельствуют судебные документы.

Генеральный директор дилерского центра BMW Мэтт Косгрув признался, что никак не мог понять, почему предприятие не приносит прибыль, вроде бы дела шли хорошо, но в конце года все равно выходили убытки. Заподозрив даму в мошенничестве, компания в июне 2017 года провела внутреннюю проверку. Ванессу уволили, а дело передали в правоохранительные органы.

Выяснилось, что подворовывать у дилера она начала практически сразу, как устроилась на работу, и за 3 года совершила 65 несанкционированных электронных переводов со счетов компании на свой личный счет, похитив таким образом 904 659 долларов. Кроме того, она выписала 28 фальшивых чеков на общую сумму 207 778 долларов для оплаты работы подрядчиков, которые ремонтировали ее дом, а также на оплату кредитных счетов при покупке спорткара, и назначила себе 31 452 доллара компенсации за якобы несанкционированные расходы по кредитке, сообщает Automotive News.

Дама в конце концов признала себя виновной и раскаялась в содеянном. Окружной суд Нью-Хейвена (штат Коннектикут) приговорил ее к 30 месяцам тюремного заключения. Кроме того, судья Джеффри Мейер обязал мошенницу полностью возместить убытки дилерскому центру и страховым компаниям. Мустанг, разумеется, конфисковали, и она уже выплатила около 200 000 долларов возмещения убытков.

Когда расследовали ее дело, выяснилось, что даму ловили на воровстве и на двух прежних работах, но там работодатели предпочли не раздувать скандала и тихо ее увольняли.

Кстати, мошенница специализировалась на автобрендах, одним из ее предыдущих мест работы был дилерский центр Хонда в Покипси (штат Нью-Йорк). Видимо, там дама, что называется, набила руку, поэтому ей и удалось, работая в автосалоне БМВ, так долго всех морочить.

Впрочем, на суде она просила снисхождения и утверждала, что «не закоренелая преступница», а ее адвокаты строили свою защиту на том, что она психически нездоровый человек, имеющий эмоциональные и поведенческие отклонения.

У главы дилерского центра BMW сложилось иное мнение: «Единственное, о чем Ванесса действительно сожалеет, так это о том, что она проработала в компании слишком долго и из-за этого была раскрыта. Она авантюристка по натуре, и люди, подобные ей, не меняют своего поведения», — сказал он в суде.

Угонщики автомобилей периодически реанимируют старые хорошо забытые уловки. Например, прибегают к простому способу кражи «на бутылочку».



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Фото: Depositphotos и autonews.com