Финны бьют тревогу: русские нашли новый способ автомошенничества

Речь идет об «авариях» на финских дорогах с участием автомобилей премиум-класса. Владельцы таким образом пытаются получить компенсации за разбитые автомобили от финских страховых агентств.

В течение этого года финские страховые компании раскрыли несколько случаев, когда автомобили из России или других стран бывшего Советского Союза пострадали от столкновений с автомобилями в Финляндии. Казалось бы, ничего удивительного, если бы не объединившие эти случаи обстоятельства. Так, выяснялось, что виновник аварии тоже из России и арендовал автомобиль у финской компании по прокату автомобилей. Иногда даже оказывалось, что участники аварии ранее были знакомы, сообщает местное издание iltalehti.fi. «Невиновный» участник ДТП старался как можно быстрее вывезти машину обратно в Россию, чтобы не были зафиксированы старые повреждения. А потом финский пункт проката или обслуживающая его страховая компания получали счет от российской сервисной компании на несколько десятков тысяч евро.

Однажды эксперту страховой компании все же удалось осмотреть иномарку, и он обнаружил еще и более ранние повреждения, которые оказались существеннее полученных в результате «свежей» аварии.

Сотрудник по страховым вопросам Ханну Маннинен из OP Safety Services говорит, что только в 2018 году зафиксировано шесть очень похожих случаев мошенничества. Причем разбитыми, как правило, являются дорогие модели марок Mercedes-Benz, BMW и Audi.

Был такой случай: владелец оставил свой автомобиль на парковке в Хельсинки и улетел на неделю за границу, а когда вернулся, его Audi оказалась разбитой, а под дворником оставлена записка, в которой второй водитель признавал свою вину и указывал свои данные. Но тогда попытку мошенничества удалось пресечь. Причем не всегда речь шла о повреждениях кузова: однажды страховщик из Финляндии получил из России требование оплатить дорогостоящий ремонт коробки передач.

Сейчас Маннинен изучает очередной случай: новый немецкий автомобиль стоимостью примерно 100 тысяч евро, принадлежащий российскому владельцу, съехал в кювет и получил серьезные повреждения. Водитель утверждал, что пытался уйти от столкновения с автомобилем, который ехал навстречу по его полосе. Виновник не покинул место аварии, и полиция выписала ему штраф за нарушение правил дорожного движения. Автомобиль, на котором он передвигался, также был прокатный.

Финские страховщики полагают, что мошенники проворачивают такие дела из-за разницы в системе выплат наших и финских страховых компаний. Так, если Жигули столкнутся с BMW X6, ремонт может обойтись в десятки тысяч евро, а страховая заплатит десятки тысяч рублей, которые не покроют ремонт, а с виновника и взять нечего. Видимо, поэтому и появилась идея отправиться в Финляндию, сымитировать аварию, а потом получить выплату от местной страховой компании.

Когда страховщиков что-то настораживает, они передают дело экспертам, которыми работают, как правило, бывшие полицейские, знакомые со многими уловками мошенников. Если потом приходится передавать дело правоохранительным органам, то обычно вся доказательная база уже собрана, и задача полиции с помощью допросов вынудить мошенников сознаться. В большинстве случаев это уже привело к обвинительным заключениям, отмечает финское издание.

Во всей этой схеме неясным остается лишь один момент, и издание не дает объяснений на этот счет, каким образом мошенникам удается провозить разбитые машины через границу, ведь известно, что финские пограничники славятся особой строгостью.



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Фото: iltalehti.fi