Беспилотник Яндекса доехал до США

Автономный автомобиль катает всех желающих во время выставки потребительской электроники CES.

Беспилотник перемещается по дорогам Лас-Вегаса, где и проходит выставка. Сейчас в США только один автономный автомобиль Яндекса, его испытания начались в прошлую пятницу и продолжатся до 11 января, когда выставка CES закроется.

По словам официального представителя российской компании Мелиссы Макдональд, все поездки на беспилотнике бесплатные, а вот сколько человек воспользовались возможностью стать пассажирами российского автономного автомобиля, неизвестно.

«На данный момент мы не распространяем эту информацию», — заявила Макдональд агентству ТАСС.

Автомобиль, который использует Яндекс, был приобретен в США, а затем дооснащен всем необходимым оборудованием. В память собственного картографического сервиса была введена подробная информация о районе Лас-Вегаса вокруг одного из отелей. Именно от него начинаются демонстрационные поездки. На подготовку машины компания потратила около месяца.

Для безопасности на переднем пассажирском сиденье беспилотника находится инженер, который может экстренно остановить автомобиль во избежание аварии. Что будет с машиной после выставки, в Яндексе не сообщают.

Лас-Вегас не единственный зарубежный город, где Яндекс будет тестировать свои автономные автомобили. В декабре компания получила разрешение от министерства транспорта Израиля на испытание беспилотного автомобиля на дорогах общего пользования. Традиционно для подобных испытаний за рулем будет находиться водитель-испытатель, который сможет перехватить управление в случае нештатной ситуации.

Испытания автономных автомобилей скоро начнут и на российских дорогах. Для беспилотников даже придумали специальную наклейку.

А еще в России разработали беспилотную снегоуборочную машину.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС