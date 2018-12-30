Нарушил ПДД в Эстонии? В страны Евросоюза больше не попадешь

Полицейские задержали водителя, который мчался по Нарве со скоростью 104 км/ч.

3 января «отличился» житель Подмосковья: 31-летнего мужчину на автомобиле Infiniti с российскими номерами задержали на улице Кереса, когда он ехал со скоростью 104 километра в час. Сначала Вируский уездный суд предписал ему трое суток ареста за вождение автотранспорта со значительным превышением допустимой скорости. В этой прибалтийской стране в городах разрешено двигаться со скоростью 50 км/ч. Через три дня, в воскресенье, 6 января, эстонские власти заставили его покинуть страну, визу гражданина России признали недействительной и вообще запретили в течение года посещать Эстонию и другие страны Шенгенской зоны, сообщили в пресс-службе департамента полиции и погранохраны Нарвы.

Мужчина был абсолютно трезв, а в свое оправдание сказал, что ему срочно нужно приехать на пограничный пункт в Нарве.

В конце старого года в России вновь возобновились разговоры о том, что неплохо было бы сократить допустимый лимит превышения скорости на 10 км/ч, так как такое практикуется только у нас, в других странах такой порог, как правило, составляет 5–10 и даже 0 км/ч.

Самые быстрые водители живут в Смоленской, Тверской и Новгородской областях, показали результаты исследования, проведенного одной страховой компанией на основании телематических данных.

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