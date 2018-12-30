На М-7 схвачены аккумуляторные маньяки

Кому капитальный ремонт, а кому мать родная: во Владимире пойманы воры, кравшие аккумуляторы временных дорожных знаков.

Во Владимире полицейскими были схвачены и отданы под суд двое воров, выбиравших объектами хищений исключительно аккумуляторы, питающие энергией лампочки на знаках, устанавливаемых дорожными ремонтными работниками.

Злоумышленников, отличающихся хитростью и изворотливостью, не могли поймать в течение почти четырех месяцев.

«В период с сентября по декабрь прошлого года в полицию поступило несколько сообщений о хищении аккумуляторов, обеспечивающих функционирование световых элементов на дорожных знаках, применяемых в ходе ремонта федеральной автодороги. Злоумышленники, пользуясь моментом, когда оборудование оставалось без присмотра, похищали его и скрывались», — рассказали в УМВД РФ по Владимирской области.

Ворам настолько полюбились аккумуляторы, что однажды они сняли батарею с трактора, стоящего недалеко от ремонтируемого участка дороги. Вероятно, у похитителей был отлаженный канал сбыта свинца, точка приема, где не спрашивают происхождение батарей, даже если приносить их каждую неделю на протяжении почти полугода.

«В общей сложности были похищены десять аккумуляторов. Сумма материального ущерба, причиненного собственнику, превысила 80 000 рублей», — подводят итог в полиции.

В конце концов в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий воры были пойманы. Ими оказались двое мужчин в возрасте 29 и 31 года, проживающие во Владимире. В содеянном они признались. В данный момент полицейские выясняют, не причастны ли эти мужчины к другим аналогичным преступлениям, совершенным на дорогах области.

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