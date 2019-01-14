Jeep поднял цены на четыре модели

Подорожание не коснулось только Cherokee и Grand Cherokee, цены на которые существенно корректировались в сентябре прошлого года.

Стоимость четырех из шести продаваемых в России автомобилей марки Jeep увеличилась на сумму от 40 000 до 75 000 рублей. Дороже стали модели Compass, Renegade и обе версии внедорожника Wrangler.

Теперь кроссовер Jeep Compass предлагается россиянам по цене от 2 149 000 до 2 469 000 рублей, пишет агентство «Автостат». Таким образом, автомобиль стал дороже на сумму от 40 000 до 50 000 рублей (на 1,9–2,1%).

Что касается компактного Jeep Renegade, то выросли в цене лишь его переднеприводные версии, которые теперь можно приобрести цене от 1 499 000 до 1 715 000 рублей. То есть машины стали дороже на сумму от 45 000 до 69 000 рублей (на 3,1- 4,2%). Полноприводные Renegade, как и прежде, можно купить по цене от 2 030 000 до 2 105 000 рублей.

Подорожала также не только трехдверная версия внедорожника Jeep Wrangler, но и его пятидверный вариант Wrangler Unlimited, который считается отдельной моделью. Стоимость машин выросла на сумму от 60 000 до 75 000 рублей (на 1,7–1,9%). Таким образом, Wrangler в России теперь стоит от 3 460 000 до 4 060 000 рублей, а Wrangler Unlimited — от 3 695 000 до 4 275 000 рублей.

Все эти модели, а также Cherokee и Grand Cherokee, дорожали несколько раз в течение осени и декабря 2018 года.

Скоро в продаже должна появиться еще одна версия Wrangler — пикап Jeep Gladiator.

Фото: Jeep