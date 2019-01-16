В России вновь отзывают бракованные Audi

Немцы отзывают автомобили из-за дефектов в передней подвеске.

Audi A5
Audi A5

Audi > A5

Audi A4
Audi A4

Audi > A4

Российское отделение Audi в лице официального импортера — компании «Фольксваген Груп Рус», уведомило Росстандарт о добровольном отзыве автомобилей моделей А4 и A5.

Сервисная кампания касается машин, проданных в 2018 году. Под отзыв попало всего 12 автомобилей обеих моделей.

В сообщении Росстандарта говорится о том, что причиной отзыва стали резьбовые крепления на передней оси, которые могут быть затянуты ненадлежащим моментом.

Традиционно дилеры известят владельцев автомобилей о необходимости явиться на сервис. Сделать это можно и самостоятельно, сверившись со списком VIN-кодов отзываемых автомобилей (*.pdf), который опубликовал Росстандарт.

Дилеры проведут проверку креплений и при необходимости заменят соответствующую деталь ходовой части. Все работы для владельцев бесплатные.

Фото: Audi

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