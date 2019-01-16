В России вновь отзывают бракованные Audi

Российское отделение Audi в лице официального импортера — компании «Фольксваген Груп Рус», уведомило Росстандарт о добровольном отзыве автомобилей моделей А4 и A5.
Сервисная кампания касается машин, проданных в 2018 году. Под отзыв попало всего 12 автомобилей обеих моделей.
В сообщении Росстандарта говорится о том, что причиной отзыва стали резьбовые крепления на передней оси, которые могут быть затянуты ненадлежащим моментом.
Традиционно дилеры известят владельцев автомобилей о необходимости явиться на сервис. Сделать это можно и самостоятельно, сверившись со списком VIN-кодов отзываемых автомобилей (*.pdf), который опубликовал Росстандарт.
Дилеры проведут проверку креплений и при необходимости заменят соответствующую деталь ходовой части. Все работы для владельцев бесплатные.
- В октябре 2018 года Audi отзывала несколько сотен пожароопасных автомобилей нескольких моделей.
- В том же месяце Audi объявила об отзыве почти семи тысяч автомобилей моделей A4, A5, A6 и Q5.
- В августе 2018 года Audi отзывала модели A3 из-за неисправности роботизированных коробок передач.
- Весной прошлого года выяснилось, что на новые автомобили Audi были установлены бракованные модули ЭРА-ГЛОНАСС.
- В феврале 2018 года Audi отзывала автомобили с пожароопасными печками.
Фото: Audi
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