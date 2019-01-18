Неизвестные воруют снег машинами

В Санкт-Петербурге двое злоумышленников решили украсть у горожан зиму, воруя драгоценный снег в их уютных дворах. Но эксперты высказывают и другие версии происходящего.

В Сети появилось видео, на котором двое мужчин, спрятавшие лица в капюшоны, воруют волшебный питерский снег прямо посреди белого дня. Ценные кусочки зимы один за другим исчезают в утробе ненасытного микроавтобуса Fiat. Судя по тому, что у автомобиля высокая крыша, а мужчины серьезно намерены наполнить машину снегом доверху, зимы в Санкт-Петербурге скоро не останется.

По версии коллектива наблюдателей с другой приподъездной лавочки, это — грабители, которые хотят вынести все ценное из помещения на первом этаже. Между ними и добычей встал сугроб, а на сугробе — их следы, которые никак нельзя оставлять, если не хочешь быть пойманным. Поэтому злоумышленникам приходится забирать все улики с собой. Возможно, в машине преступников из-за снега не останется места для добычи. Эксперты делают свои прогнозы и ждут развязки.

Тем временем Иммануил Зигмундович из пятой квартиры высказал предположение, что белый микроавтобус принадлежит Мишке-паразиту из десятой, который постоянно криво паркуется. Лопатами же орудуют братья Гребиблиновы, которые наконец решили наказать негодяя, завалив его машину до крыши снегом.

Не высказались по этому поводу лишь местные коммунальщики. У коллектива первой приподъездной лавочки есть версия на этом счет, но из соображений цензуры мы не можем ее опубликовать.

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Фото, видео: YouTube