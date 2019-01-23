Renault обновила свою самую маленькую модель

Субкомпактный Twingo получил больше возможностей для персонализации, доработанную внешность, новые двигатели и медиасистему.

Обновленный Renault Twingo обзавелся новым передним бампером, в котором теперь нет дополнительных отверстий для дневных ходовых фонарей, но есть воздуховоды для охлаждения передних тормозных механизмов. Узор решетки радиатора теперь другой, а в топовых комплектациях она украшена хромом. Изменился и задний бампер, лишившись декоративных вставок возле места крепления номерного знака. Благодаря более удобной ручке крышка багажника может быть разблокирована и открыта одним нажатием. Кузов автомобиля сейчас может быть окрашен в два новых цвета: Mango Yellow (желтый) и Quartz White (белый).

Аэродинамические характеристики Renault Twingo были улучшены не только благодаря новым воздухозаборникам, но и в результате уменьшения дорожного просвета на 10 мм. Боковой воздухозаборник двигателя, расположенный на заднем левом крыле, увеличен, благодаря чему двигатель лучше охлаждается.

Салон Twingo получил более функциональную центральную консоль с регулируемым держателем, в котором можно разместить не только стакан или бутылку с напитком, но и смартфон. Машина оснащается новыми мультимедийными системами. В начальных комплектациях это R&Go, а в топовых — EASY LINK. Обе способны взаимодействовать со смартфонами и другими гаджетами и поддерживают самые популярные сервисы, такие как Waze или Google Maps для навигации, а также Spotify или Apple Music для музыки.

Центральная консоль оборудована двумя USB-портами и AUX-разъемом, а также кнопками активации системы «Старт-стоп» и круиз-контроля. Кроме того, салон получил огромное количество вариантов отделки в темных и светлых тонах, на выбор покупателя.

Twingo предлагается с новым бензиновым двигателем SCe 75. Этот 75-сильный агрегат отличается тихой работой и небольшой массой. При желании автомобиль можно оснастить мотором TCe 95, который стал на 5 л.с. мощнее (95 л.с.) и может оснащаться роботизированной коробкой передач EDC с двойным сцеплением. Кроме того, Twingo продолжит продаваться с 65-сильным бензиновым мотором. Напомним, что все эти двигатели находятся в задней части автомобиля.

К сожалению, французская компания не продает в России Twingo. Но если вам хочется купить подобный автомобиль, то можно присмотреться к его одноплатформенной модели — smart fortwo, стоимость которой составляет от 997 250 рублей.

У Renault есть немало интересных автомобилей. Например, внедорожный седан Logan.

Не за горами и внедорожный вариант « каблучка » от Renault — Dokker Stepway.

Фото: Renault