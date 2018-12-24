Avito обвинил Авто.ру в краже объявлений

Онлайн-сервис объявлений Avito пожаловался в ФАС на копирование конкурентом объявлений со своего сайта. В качестве доказательств даже предоставил фотографии, взятые со своего сайта, с плохо замазанными или обрезанными водяными знаками.

Avito пожаловался в Федеральную антимонопольную службу на копирование порталом Авто.ру (принадлежит Яндексу) объявлений о продаже автомобилей, передает РИА Новости слова PR-директора Avito Андрея Барковского.

В Avito звонят пользователи и рассказывают, что конкурирующий сайт предлагает им свои услуги, а именно размещение рекламного объявления. Некоторые пользователи с удивлением отмечали, что их объявление было скопировано на сайт Авто.ру без их разрешения и с неточностями. Такие факты были отмечены еще в середине 2017 года, но с июня 2018 года их число выросло в несколько раз. По оценке специалистов Avito, только в ноябре 2018 года количество скопированных объявлений составило 70 тысяч, а это почти 20% всей базы объявлений. Также в 2018-м установлено более полумиллиона звонков с номеров Авто.ру с целью уточнить частично скрытые параметры в объявлениях на Avito (VIN, госномер автомобиля, номер телефона продавца).

Представители компаний даже встречались, чтобы обсудить возникшую проблему, но в Авто.ру считают приемлемым массовый обзвон пользователей Avito и копирование информации. Поэтому сервис Avito обратился в ФАС, и служба в течение месяца рассмотрит обращение сервиса с правом продления еще на два месяца, согласно закону.

В Авто.ру заявляют, что компания не занимается перепечаткой объявлений и не нарушает прав пользователей, а все объявления размещены либо самими владельцами, либо по их согласию.

«Мы хотим, чтобы ФАС признал копирование объявлений с Авито на Авто.ру и обзвон ими пользователей Авито недопустимым и обязал Авто.ру прекратить такие действия, а также устранить их последствия. В частности, удалить ранее скопированный и размещенный на Авто.ру контент. К этому относятся активные объявления и объявления по уже закрытым сделкам, а также данные по автомобилям из продукта „История размещения на Авто.ру“, — рассказали в Авито.

Для Avito это не первый опыт обращения в антимонопольную службу, в 2018 году ФАС уже вынесла решение по аналогичному делу, когда ЦИАН (интернет-сервис для покупателей и арендаторов недвижимости) копировал объявления с Avito и переносил их на свой ресурс. Антимонопольщики потребовали от ЦИАН перестать копировать объявления и удалить с сайта уже скопированные.

На сегодняшний день Avito крупнейший сервис на рынке продажи автомобилей: в ноябре его доля составляла 44% против 15% у Авто.ру (данные исследования Aquarelle Research и Avito). Аудитория Avito в ноябре прошлого года составляла 18 млн пользователей, а Авто.ру — 5,16 млн, подсчитала исследовательская компания Mediascope.

Прошлой осенью сервис Avito начал рекламную войну против CarPrice с помощью рекламных щитов с хитроумным текстом.

Сервис CarPrice принял вызов Avito и разместил на улицах Москвы свой баннер с посланием конкуренту. Но тогда все происходило на уровне забавной перепалки между конкурентами без обращения в госорганы.



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