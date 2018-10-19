Geely переманила дизайнера Jaguar

Китайский автопроизводитель нанял на работу ведущего дизайнера Jaguar, который возглавит бюро в Великобритании.

Ветеран Jaguar дизайнер Уэйн Берджесс, один из кандидатов на место директора по дизайну Jaguar Яна Каллума, покинул Jaguar Land Rover и присоединился к Geely Auto Group. Теперь он возглавит дизайнерское бюро компании, которое планируется открыть в английском Ковентри. Планируется, что под его началом будет работать команда из ста человек.

Уровень, на котором в данный момент находится дизайн Geely, хорошо демонстрирует этот MPV Concept.

Берджесс станет не только руководителем отдела дизайна, но и вице-президентом Geely Design UK. Это подразделение китайского автопроизводителя было создано совсем недавно и в ближайшие пять лет его штат планируют расширить до 100 человек, которые будут работать не только над проектами Geely, включая Geely Auto, Lynk & CO, Proton и Lotus, но и над сторонними заказами.

Jaguar F-Pace, над которым работал Уэйн Берджесс

Уэйн проработал в Jaguar Land Rover 17 лет, в течение которых поочередно занимал несколько руководящих должностей и принимал участие в создании таких автомобилей, как седан F-Type и кроссовер F-Pace.

Что об автомобилях Geely думают их хозяева? Предлагаем вам прочитать небольшой честный рассказ владельца китайского кроссовера этой марки.

В начале этого года в России начались продажи нового поколения кроссовера Geely Emgrand X7.

Фото: Geely, Jaguar