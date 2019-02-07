Лимузин Aurus сначала покажут арабам, а потом остальному миру

Лимузин Aurus будет впервые показан не на Женевском автосалоне, а на выставке вооружения в Арабских Эмиратах.

Aurus Senat
Aurus Senat

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Заказы на седаны Aurus начнут принимать с 15 февраля

Площадкой для мировой премьеры Aurus Senat Limousine L700 выбрана выставка вооружения IDEX, которая пройдет с 17 по 19 февраля 2019 года в ОАЭ. До сегодняшнего дня ожидалось, что мировая премьера отечественного лимузина президентского уровня состоится на одном из крупнейших автосалонов мира — Женевском.

«В середине февраля на выставке в ОАЭ», — коротко ответил на вопрос корреспондента ТАСС о дате мировой премьеры Aurus глава Минпромторга Денис Мантуров.

Следует полагать, что министерство намерено позиционировать машины марки Aurus, а тем более лимузин, не как обычные автомобили класса люкс, а как роскошный элемент безопасности. Именно такой вывод можно сделать в связи со сменой площадки премьеры, так как выставка IDEX посвящена не только вооружениям, которым легковой автомобиль не может являться, но и технологиям безопасности.

Фото: Aurus

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Отзывы о Aurus Senat (3)

Aurus 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

На ишаках пусть ездят

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