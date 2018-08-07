Седан в специальной версии Connect получил систему дистанционного доступа к некоторым функциям и возможность отслеживания положения машины по смартфону.

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Российское отделение Volkswagen продолжает представлять все новые спецверсии и комплектации первого поколения седана VW Polo. На этот раз бестселлер марки на нашем рынке получил вариант Connect, который открывает доступ владельцу к некоторым функциям через смартфон.

Так, положение машины можно отследить по геолокации, что особенно актуально на парковках мегамоллов, где легко затеряться. Также у владельца есть возможность просмотреть в специальном приложении информацию о пробеге, остатке топлива и дате, когда будет необходимо пройти очередное ТО.

В приложении также доступна информация о пройденном расстоянии и времени в пути, потреблении топлива и затрат на него, все поездки можно отсортировать по их типам. Приложение анализирует стиль вождения и дает советы по повышению экономичности и эффективности.

Вкладка «Сервисный центр» выведет на экран официальные центры Volkswagen рядом с автомобилем и позволит записаться на обслуживание. А в случае неисправности можно в один клик воспользоваться услугами горячей линии или службы помощи на дорогах. Там же можно узнать, что означает та или иная загоревшаяся лампочка на приборной панели.

Volkswagen Polo Connect получил особый цвет кузова — «металлик» Petroleum Blue. Седан оснащается 15-дюймовыми легкосплавными колесами, окрашенными в цвет кузова зеркалами с обогревом, электроприводом (включая складывание), фарами головного света с лампами H7 и тонированными задними стеклами.

Сиденья отделаны тканевой обивкой Cushion с новой цветовой гаммой, мультируль и рычаг коробки передач обшиты кожей, салон получил декоративные вставки Dark Illusion.

В оснащение машины входят аудиосистема R340 с камерой заднего вида и поддержкой Apple Carplay, Android Auto и MirrorLink, центральный замок с дистанционным управлением, обогрев передних сидений и форсунок омывателя, круиз- и климат-контроль (для версий со 125-сильным двигателем).

В списке опций 15-дюймовые легкосплавные диски Estrada,светодиодные фары, пакеты оборудования «Комфорт», «Спорт» и «Безопасность».

Седан предлагается с бензиновыми двигателями мощностью 90, 110 и 125 л.с. Первый доступен исключительно с механикой, для остальных моторов доступен и автомат. Цены начинаются с отметки в 800 900 рублей.

Фото: Volkswagen