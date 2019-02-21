Hyundai анонсировала особую версию Tucson

Hyundai опубликовала фотографии спортверсии Tucson N Line, которую покажет на автосалоне в Женеве.

Материалы по теме Hyundai заканчивает работу над новым пикапом

Нам наконец-то дали понять, как будет выглядеть слегка приправленная версия Hyundai Tucson N Line. На одной опубликованной сегодня фотографии виден передний правый угол кроссовера, а на второй — рычаг коробки передач и края кресел, простроченные красной нитью.

От обычной версии спортивный вариант автомобиля будет отличаться новыми бамперами с дневными ходовыми светодиодными огнями оригинальной формы, хромированной решеткой радиатора и большими темными легкосплавными дисками.

В салоне также не обошлось без отличительных черт. Это множество контрастных строчек красной нитью, кожаная обивка, а также особые рулевое колесо и рычаг коробки переключения передач. Ожидается, что спортивная версия Hyundai Tucson получит больше систем безопасности.

Новая версия получит те же двигатели, что и другие кроссоверы Tucson. Это два бензиновых и два дизельных агрегата, а также новая 48-вольтовая мягкая гибридная силовая установка, основанная на 2-литровом дизельном моторе мощностью 182 л.с. и 295 Нм. Будет гибридный вариант и с 1,6-литровым турбодизелем.

Чем же тогда, кроме внешности и красной строчки в салоне, отличается спортверсия от обычной? Подвеской и настройками рулевого управления. Именно они будут давать ощущение драйва. Это пока. А позже появится 345-сильный мотор для Tucson N, но лишь в 2020 году.

Мировая премьера нового Hyundai Tucson N Line состоится 5 марта на Женевском автосалоне.

Скоро в модельном ряду Hyundai должен появиться безрамный пикап для приверженцев активного образа жизни.

Но прежде у нас в продаже появится горячий хэтчбек от Hyundai — 248-сильный i30 N.

Фото: Hyundai