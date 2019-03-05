Неадекват или вымогатель? Пешеход на ходу запрыгнул на крышу автомобиля

Если бы не видео, доказать, что пешеход сам прыгнул на машину, а потом имитировал аварию, было бы невозможно.

Эта история произошла в Златоусте: камера видеонаблюдения зафиксировала, как пешеход сам прыгнул на легковой автомобиль, проехался на его крыше, упал, а затем заявил, что его сбили. И ему бы поверили, если бы не видеодоказательства. Разбираться в происшествии высыпали жители дома. Водитель, мужчина кавказской внешности, оправдывался:

«Он сам прыгнул на машину. К нам. Все, больше ничего не произошло. Интриган. Алкоголик. Откуда-откуда упал — с неба!»

Автовладелец явно был напуган, да еще и понес потери — у машины разбито ветровое стекло, помяты бампер и крыша.

Лежащий на снегу «пострадавший» парировал: «У него нет прав. Ни у тебя, ни у тебя».

Вскоре на место прибыли сотрудники ДПС и скорая помощь. Выяснилось, что пешеход, мягко говоря, нетрезв и, похоже, не любит машины, и особенно кавказцев за рулем. Его забрала скорая помощь, по данному факту проводится проверка.

Если в поведении нетрезвого пешехода будут усмотрены хулиганские действия, то отвечать придется ему.

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Видео: YouTube