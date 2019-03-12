Citroen влетает в зад Audi Q7 — результат удивил исследователей, но не удивит вас!

Правительства европейских стран продолжают вводить новые и более строгие стандарты безопасности автомобилей. Эти усилия не напрасны и позволяют спасать тысячи человеческих жизней. Что касается автопроизводителей, то они чаще позитивно реагируют на большинство нововведений, а некоторые из них стараются даже быть на шаг впереди, как, например, Volvo, ограничившая максимальную скорость своих новых автомобилей до 180 км/ч.

Немалый вклад в безопасность на дорогах вносят и группы, наподобие (AGU Zurich ), которые объединяют специалистов в области биомеханики, инженерии, медицины и спорта для исследований различных аспектов биомеханики травм.

В последнем видео AGU Zurich показаны последствия столкновения большого внедорожника и маленького городского автомобиля: небольшой Citroen C3 2014 года выпуска на полном ходу влетел в зад тяжелому кроссоверу Audi Q7 2006 года выпуска. Авария достаточно типичная и распространенная во всем мире, особенно в крупных городах, где на дорогах встречаются самые разные типы транспортных средств.

Вас не удивит результат, если вы уже видели последствия подобных аварий. Легкий C3 получил более серьезные повреждения, чем кроссовер, и, судя по всему, пойдет под списание, так как на его ремонт потребуется 17 215 долларов (около 1,137 млн рублей), посчитали специалисты AGU Zurich. Тем временем на ремонт Audi Q7 после аварии потребуется всего 5080 долларов (примерно 335 509 рублей). Потому что перед кроссовером не было другого автомобиля, и его передняя часть осталась цела.

Какова мораль этой истории? Во-первых, всегда будьте осторожны и внимательны на дороге и соблюдайте правила. Во-вторых, следует учитывать рейтинг безопасности своего автомобиля, который он получил, например, во время испытаний Euro NCAP. В-третьих, стараться приобретать более безопасные автомобили, а не просто те, которые понравились из-за своей внешности. Вот такая нехитрая наука, в жертву которой были принесены два хороших автомобиля.

Во время последних испытаний Euro NCAP отличился Mercedes-Benz G-класса. Но не в хорошем смысле — от внедорожника все ожидали большего.

Не радует и BMW. Особенно его система автономного торможения, не замечающая пешеходов в упор.

Фото, видео: Youtube