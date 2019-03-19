Subaru объявила четыре дня специальных цен

Можно будет купить любую модель Subaru с персональной скидкой.

Материалы по теме Subaru меняет дизайн: только посмотрите на этот концепт!

С 22 и по 25 марта во всех дилерских центрах Subaru на территории России будет проводиться акция «Дни специальных цен Subaru».

На протяжении всех этих дней любой автомобиль из модельного ряда Subaru можно будет приобрести со скидкой. Какой именно? Ответ на этот вопрос можно получить, лишь приняв участие в акции.

Чтобы стать ее участником, достаточно зайти на сайт официального представительства Subaru в России (Subaru.ru) или любого официального дилера марки и, найдя в разделе «Покупателям» / «Спецпредложения» акцию «Дни специальных цен на весь модельный ряд Subaru!», нажать кнопку «Запросить спецпредложение» на ее странице, в открывшемся окне заполнить небольшую анкету, указав в ней удобный для себя дилерский центр Subaru, город проживания, имя и телефон.

Размер скидки индивидуален, зависит от многих факторов и может достигать 180 тыс. рублей. Также действуют специальные кредитные программы разных банков со ставкой от 5% годовых и лизинг от 6% годовых.

Следует отметить, что в акции «Дни специальных цен Subaru» участвуют только автомобили Subaru, представленные на российском рынке.

Сегодня, 19 марта 2019 года, в России начались продажи обновленного седана Subaru Legacy.

Скоро фамильный дизайн автомобилей Subaru изменится. То, каким он будет, можно увидеть здесь.

Фото: depositphotos.com