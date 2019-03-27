Самые доступные 14-дюймовые шины: эксперты «За рулем» выбрали лучшие

Сегодня такие шины покупают владельцы старых Лад да потрепанных временем иномарок. Как не только сэкономить, но и купить правильные летние покрышки, выяснил «За рулем» в ходе сравнительных испытаний.

Для теста были выбраны комплекты размерности 185/60 R14 двенадцати производителей: китайские GT Radial FE1 City, Landsail LS388, Sailun Atrezzo ECO, индонезийские Achiles 122, произведенные в Польше Sava Pefecta и отечественная Viatti Strada Assimetrico V-130. Последняя является довольно старой моделью, но недавно была обновлена «Нижнекамскшиной». Стоимость этих шин варьируется в пределах 1900–2000 руб. за штуку.

Более дорогие шины представлены российским Cordiant Comfort 2 и индонезийским Laufenn G Fit EQ (компания принадлежит Hankook). За них придется заплатить 2150–2220 руб.

Еще дороже стоят Nordman SX2 (+15% к минимальной цене 14-дюймовой шины), затем идут премиальные шины Nokian Hakka Green 2 и Continental ContiPremiumContact 5. За них придется заплатить в полтора раза больше, чем стоит самая дешевая шина.

В ходе испытаний были проверены курсовая устойчивость на асфальте, влияние шин на расход топлива, поведение на грунтовой дороге, тормозной путь и поведение при перестроении.

С выводами экспертов и тем, какие шины показали себя лучше всего, можно ознакомиться в мартовском номере «За рулем» и завтра на нашем сайте.

Фото: Георгий Садков/«За рулем»