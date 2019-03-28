В России стартовали продажи обновленного Honda Pilot

Рестайлинговые машины появились у большинства дилеров.

Материалы по теме Honda показала новый кроссовер. Ждем в России!

Российское отделение Honda объявило о старте продаж обновленного кроссовера Honda Pilot. Технически машина не изменилась и по-прежнему предлагается с 3-литровым двигателем мощностью 249 л.с. (в США доступна с 3,5-литровым V6 мощностью 280 л.с.).

Комплектаций у Honda Pilot на российском рынке по-прежнему три. Первая называется Lifystyle и в нее входят кожаный салон, пуск двигателя с кнопки, 6 подушек безопасности, адаптивный электроусилитель руля, зеркала с электроприводом и обогревом, водительское сиденье с регулировками в 8 направлениях, передним пассажирским с регулировками в 4 направлениях, обогрев передних сидений, датчик света, круиз-контроль и мультимедийная система с камерой заднего вида. Обойдется она в 3 214 000 руб.

Комплектация Executive (3 564 900 руб.) дополнительно имеет систему бесключевого доступа в салон, мультимедийную систему с сенсорным экраном, 3-зонный климат-контроль, электропривод складывания зеркал заднего вида и их автоматический наклон при движении задним ходом, обогрев сидений первого и второго рядов, парктроники спереди и сзади.

Топовая версия Premium стоит 3 814 900 руб. В ней появляются люк с электроприводом, аудиосистема с 10 динамиками, вентиляция передних сидений, навигация и отдельная мультимедийно-развлекательная система для пассажиров задних рядов.

Обновленная Honda Pilot была представлена в прошлом году. Кроссовер получил новый передний бампер, хромированную радиаторную решетку, новые легкосплавные диски и ряд хромированных элементов отделки экстерьера. Фары и противотуманки во всех комплектациях стали полностью светодиодными. В салоне изменения свелись к появлению широких откидных подлокотников у сидений водителя и переднего пассажира.

Honda может привезти в Россию и новый внедорожник — Pasport, который показали в Лос-Анджелесе.

Недавно Honda показала фотографию салона своего нового автомобиля. Так будут выглядеть салоны всех моделей марки новых поколений.

Фото: Honda