Прежде чем пойти на такой шаг, ведомство собирается выяснить, как этот вопрос решают в других странах.

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МВД предлагает не допускать наркозависимых людей до работы на опасных производствах, а также лишать их права управления транспортными средствами. Об этом, выступая в Совете Федерации, заявил замглавы МВД Игорь Зубов, его слова передает агентство ТАСС.

Как только ведомство изучит опыт зарубежных стран, оно проведет обсуждение с коллегами из других ведомств, можно ли чужой опыт применить в России.

Как известно, МВД выступает за создание единой федеральной антинаркотической структуры, которая могла бы отвечать за всю антинаркотическую работу в России. Такое поручение есть от президента. В частности, структура будет выявлять наркозависимых среди водителей.