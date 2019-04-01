Материалы по темеМилонов предложил проверять всех водителей на наркотики
МВД предлагает не допускать наркозависимых людей до работы на опасных производствах, а также лишать их права управления транспортными средствами. Об этом, выступая в Совете Федерации, заявил замглавы МВД Игорь Зубов, его слова передает агентство ТАСС.
Как только ведомство изучит опыт зарубежных стран, оно проведет обсуждение с коллегами из других ведомств, можно ли чужой опыт применить в России.
Как известно, МВД выступает за создание единой федеральной антинаркотической структуры, которая могла бы отвечать за всю антинаркотическую работу в России. Такое поручение есть от президента. В частности, структура будет выявлять наркозависимых среди водителей.
- В ноябре прошлого года в ГИБДД предложили лишать прав и штрафовать на 30 тыс. рублей тех водителей, в крови которых обнаружены следы сильнодействующих лекарств.
- В Госдуме выступают за определение минимально допустимых доз препаратов и за два вида наказания: для лечащихся и наркоманов. Только неясно, как разграничить эти категории.
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