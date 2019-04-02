Aurus создал гоночный прототип

Компания Aurus стала партнером гоночной команды G-Drive Racing.

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В новом сезоне гонок на выносливость FIA WEC и Европейской серии Ле-Ман ELMS команда G-Drive Racing будет сотрудничать с компанией Aurus. Поэтому прототип получил имя Aurus 01.

В 900-килограммовый автомобиль установлен атмосферный двигатель V8 объемом 4,2 литра. Несмотря на отсутствие турбины, его мощность составляет около 600 л.с. Динамика болида неизвестна, но его максимальная скорость — 340 км/ч.

Управлять прототипом Aurus 01 будут Роман Русинов, Жан-Эрик Вернь и Йоб ван Эйтерт. Этот сменный экипаж будет участвовать в шести этапах Европейской серии Ле-Ман, заезды которых пройдут во Франции, Италии, Испании, Великобритании, Бельгии и Португалии с 14 апреля по 27 октября.

«Начало сотрудничества команды G-Drive Racing с новым российским автомобильным брендом Aurus — это знаковое событие. После громкой премьеры на недавнем Женевском автосалоне Aurus выходит на гоночные трассы мира. И мы очень рады, что будем представлять эту отечественную марку на международной автоспортивной арене. Команда G-Drive Racing, выиграв четыре подряд чемпионских титула, уже вошла в историю как самая успешная команда в чемпионате мира по гонкам на выносливость и Европейской серии Ле-Ман. Уверен, на прототипе Aurus 01 мы станем еще сильнее», — прокомментировал сотрудничество гонщик и спортивный менеджер G-Drive Racing Роман Русинов.

Минивэн Aurus Arsenal получил высокую оценку иностранных журналистов, которые отметили его уникальность и практичность.

Также компания Aurus представит в скором времени особенный кабриолет.

Фото: Aurus