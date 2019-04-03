Ограбление недели: угнана ГАЗель... с партией носков

Вечером 2 апреля на 16-м км внутренней стороне МКАДа неизвестные на Опеле сначала подстроили аварию с ГАЗелью, водитель которой вез партию носков в торговый центр. Потом, угрожая мужчине ножом, они пересадили его в легковушку, а сами завладели коммерческим автомобилем, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. Водителя ГАЗели грабители высадили из машины на 14-м км МКАДа, а затем скрылись.
Был объявлен план «Перехват», и на 18-м км внутренней стороны МКАДа была обнаружена брошенная ГАЗель. Пустая, носков внутри не было.
По факту случившегося полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Фото: depositphotos.com
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