«Бейби-Гелендваген»: первое официальное фото

На автосалоне в Шанхае в середине апреля этого года Mercedes-Benz представит новый компактный кроссовер.

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Mercedes-Benz стремительно расширяет свое присутствие в сегменте SUV, стараясь занять всевозможные ниши. У компании есть маленький кроссовер GLA, но немцы решили сделать еще одну машину на той же платформе: более практичную, выполненную с использованием стилистических элементов большого Mercedes-Benz G-класса.

Прототипы кроссовера не раз мелькали на кадрах шпионских съемок, но в компании отказывались официально комментировать что-либо до сегодняшнего дня. В соцсетях на страницах Mercedes-Benz появилось первое официальное фото нового кроссовера.

На автосалон в Шанхае, который откроется в середине апреля, Mercedes-Benz GLB приедет в статусе концепта. Но, судя по всему, машина уже практически готова к производству.

На единственной пока опубликованной фотографии изображена передняя часть интерьера кроссовера. Mercedes-BENZ GLB получит информационно-развлекательную систему MBUX, визуально объединенную с виртуальной приборной панелью.

У кроссовера широкий центральный тоннель и минимум кнопок: все управление функциями будет осуществляться с помощью голосовых команд и тачскрина MBUX. Также у концепта спортивный мультируль, на котором обычные кнопки сочетаются с сенсорными.

Mercedes-Benz GLB построен на той же переднеприводной платформе MFA, что и все семейство А-класса (хэтчбек, седан, CLA и новый GLA). Поэтому можно предположить, что новый кроссовер полностью разделит техническую начинку с ними. По предварительной информации машина будет оснащаться 1,3-, 1,6 и 2-литровыми турбодвигателями мощностью от 160 до 300 л.с.

Серийная версия Mercedes-Benz GLB должна быть показана осенью, а его производство планируется начать в конце этого либо начале следующего года.

Фото: Daimler AG, Motor1/Automedia