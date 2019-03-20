Mercedes-Benz показал обновленный GLC Coupe

Мировая премьера кросс-купе состоится в следующем месяце на автосалоне в Нью-Йорке.

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Mercedes-Benz опубликовал фотографии обновленного кросс-купе GLC Coupe. Этот автомобиль во многом похож на кроссовер GLC, который был представлен пару недель назад в Женеве. От стандартного кроссовера кросс-купе отличается не только задней частью, но и оригинальной решеткой радиатора, фарами и передним бампером.

Mercedes-Benz CLC Coupe имеет также более покатую линию крыши, иные задние фонари, диффузор в нижней части заднего бампера и по бокам его — два патрубка выхлопной системы.

Салон получил новое многофункциональное рулевое колесо с удобными кнопками для управления различными системами автомобиля. За рулем расположен большой 12,3-дюймовый дисплей панели приборов, а справа от него — парящий над центральной консолью 10,25-дюймовый сенсорный экран.

Обратите внимание: джойстик, который раньше находился внизу консоли, между креслами, исчез. Теперь всеми функциями можно управлять либо с помощью кнопок на руле, либо через меню на сенсорном экране, либо с помощью голосовых команд и жестов. Кроме того, обновленный GLC Coupe оснащен системой MBUX последнего поколения.

Линейка двигателей обновленного GLC Coupe во многом похожа на линейку предыдущей версии кроссовера, но отличается от нее одним доработанным двигателем. Это 2-литровый четырехцилиндровый турбированный двигатель мощностью 255 л.с. и 370 Нм. То есть мотор стал на 14 л.с. мощнее и разгоняет кросс-купе до скорости 100 км/ч за 6 секунд.

Mercedes-Benz GLC Coupe дебютирует через несколько недель на автосалоне в Нью-Йорке. В продажу кросс-купе поступит до конца этого года.

В скором времени автомобили Mercedes-Benz, в том числе обновленный GLC Coupe, начнут производить в России.

Mercedes-Benz также представил обновленный минивэн V-класса, который скоро должен поступить в продажу.

Фото: Daimler AG