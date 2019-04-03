Lada тестирует новую версию Гранты

На дорогах Тольятти была замечена необычная Lada в камуфляже. По всем признакам — это новая Granta Sport.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

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Инженеры АВТОВАЗа приступили к дорожным испытаниям Lada Granta Sport нового поколения. Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные в Тольятти, недалеко от предприятия.

На то, что перед нами спортивная версия Гранты, указывают оклеенные камуфляжной пленкой бамперы и небольшой спойлер на крышке багажника. Скрыть от других участников дорожного движения разработчики постарались и декоративные накладки на порогах, но не патрубок выхлопной системы, пишет «Российская газета». Камуфляж, наоборот, привлек внимание людей к будущей новинке. На снимках также видно, что спортивная версия Гранты имеет уменьшенный дорожный просвет, а значит и перенастроенную на спортивный лад подвеску, и колесные диски особого дизайна.


В салоне Lada Granta Sport появятся новые кресла и ряд декоративных элементов, которые подчеркнут исключительность спортивной версии, оснащаемой 120-сильным двигателем объемом 1,6 литра. Кстати, спортверсия Гранты предыдущего поколения оснащалась моторами мощностью 106 и 114 л.с., которые разгоняли автомобиль до 100 км/ч за 10,9 и 9,5 секунды соответственно.

Интересной обещает быть еще одна особая Гранта, которая будет отличаться спортивным характером и более доступной ценой. Речь идет о версии Drive Active. Это точная копия Lada Granta Sport, за исключением двигателя. Вместо 120-сильного агрегата автомобиль получит мотор мощностью 98 л.с. Оснащаться Lada Granta Drive Active будет не только механической коробкой передач, как версия Sport, но и роботом.


В продажу обе версии, в кузовах седан и хэтчбек, должны поступить уже летом этого года. Сначала, 1 июня, появится Lada Granta Drive Active, после чего в августе к ней присоединится Lada Granta Sport.

Производство автомобилей возложено на подразделение Lada Sport, а их тираж будет ограничен. Планируется ежегодный выпуск 1400 экземпляров Lada Granta Sport и 1600 экземпляров Lada Granta Drive Active.

Фото: Валерий Карташов/РГ

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Отзывы о LADA Granta (18)

LADA 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Недорогой, надежный экономичный неприхотливый автомобиль

Недостатки:

Шумность, "парусность", качество отдельных комплектующих, демонстративное неуважение на дороге

Комментарий:

Покупал новую в конце 2012: норма 8кл трос кпп кондей за 320.Сейчас пробег 190т. Езжу примерно 35000 в год, не такси.Чек впервые загорелся на 60000, через полдня погас(датчик педали сцепления). Во второй раз на 100000(прогорел ВВ провод). Часто разбитые дороги и полная загрузка.Расход масла 500мл...

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