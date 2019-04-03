Lada тестирует новую версию Гранты

На дорогах Тольятти была замечена необычная Lada в камуфляже. По всем признакам — это новая Granta Sport.

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Инженеры АВТОВАЗа приступили к дорожным испытаниям Lada Granta Sport нового поколения. Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные в Тольятти, недалеко от предприятия.

На то, что перед нами спортивная версия Гранты, указывают оклеенные камуфляжной пленкой бамперы и небольшой спойлер на крышке багажника. Скрыть от других участников дорожного движения разработчики постарались и декоративные накладки на порогах, но не патрубок выхлопной системы, пишет «Российская газета». Камуфляж, наоборот, привлек внимание людей к будущей новинке. На снимках также видно, что спортивная версия Гранты имеет уменьшенный дорожный просвет, а значит и перенастроенную на спортивный лад подвеску, и колесные диски особого дизайна.

В салоне Lada Granta Sport появятся новые кресла и ряд декоративных элементов, которые подчеркнут исключительность спортивной версии, оснащаемой 120-сильным двигателем объемом 1,6 литра. Кстати, спортверсия Гранты предыдущего поколения оснащалась моторами мощностью 106 и 114 л.с., которые разгоняли автомобиль до 100 км/ч за 10,9 и 9,5 секунды соответственно.

Интересной обещает быть еще одна особая Гранта, которая будет отличаться спортивным характером и более доступной ценой. Речь идет о версии Drive Active. Это точная копия Lada Granta Sport, за исключением двигателя. Вместо 120-сильного агрегата автомобиль получит мотор мощностью 98 л.с. Оснащаться Lada Granta Drive Active будет не только механической коробкой передач, как версия Sport, но и роботом.

В продажу обе версии, в кузовах седан и хэтчбек, должны поступить уже летом этого года. Сначала, 1 июня, появится Lada Granta Drive Active, после чего в августе к ней присоединится Lada Granta Sport.

Производство автомобилей возложено на подразделение Lada Sport, а их тираж будет ограничен. Планируется ежегодный выпуск 1400 экземпляров Lada Granta Sport и 1600 экземпляров Lada Granta Drive Active.

На днях в Тольятти начался выпуск новой экономичной версии Лады Ларгус.

Особая версия Лады 4х4 Bronto вызвала много вопросов у некоторых владельцев этого автомобиля, они высказались на видеокамеру.

Фото: Валерий Карташов/РГ