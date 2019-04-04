Продажи Лады снова растут: Vesta вышла в лидеры российского рынка

Благодаря увеличению спроса в марте продажи Лады с начала года показали положительную динамику.

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В прошлом месяце дилеры Lada реализовали 33 821 автомобиль, что на 10,1% больше, чем в марте прошлого года. Таким образом, февральское падение спроса на машины бренда было выровнено, а рост продаж за первые три месяца 2019 года составил 4,1%. Всего с начала года россияне приобрели 82 363 автомобиля марки Lada. В результате аналитики АВТОВАЗа оценили долю рынка автомобилей Lada в 21%.

Самым продаваемым автомобилем в марте стал Lada Vesta, который разошелся тиражом 12 850 штук, что на 40% больше, чем в марте 2018 года. Более того, отмечается, что этот показатель стал рекордным для модели с момента ее появления на рынке.

Второе место по популярности в модельном ряду компании заняла Lada Granta. Всего в марте было куплено 10 422 автомобиля. По сравнению с продажами марта прошлого года аналитики бренда отмечают 24,4-процентный рост спроса на данную модель. Следует отметить, что по результатам продаж первого квартала 2019 года Granta является самым популярным автомобилем Lada.

Увеличить продажи предприятию помогли финансируемые государством программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Это отмечает исполнительный вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Ян Птачек. Он подчеркнул, что предприятие будет делать на них ставку и в апреле, дополняя пакет предложений собственными акциями:

«Lada в апреле продолжит придерживаться стратегии активного стимулирования спроса, предлагая своим клиентам специальные условия на покупку автомобилей, которые могут быть суммированы с действующими государственными программами».

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Фото: Lada