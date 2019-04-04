Чем дальше, тем все больше нас пугают неизбежностью вытеснения живых водителей на дорогах системами автопилотирования. То есть человека за рулем не будет, да и руля — в привычном понимании этого слова. Но готовы ли мы к этому сегодня?

Это попытались выяснить инженеры компании Форд вместе с исследователями технического университета Хемница, проведя любопытный эксперимент. На водителя тестового автомобиля надели чехол, и он визуально «слился» с сиденьем. Снаружи мужчина стал почти невидимым, в то время как сам мог следить за дорогой через окошко из зеркальной фольги, а руль крутил снизу, чтобы не выдать свое присутствие окружающим. Да, это не очень удобно, поле зрения и свобода движений несколько ограничены, но ради эксперимента можно было и потерпеть.

Следует отметить, что на крыше тестового автомобиля был установлен светодиодный фонарь, который с помощью мигающих сигналов трех различных цветов привлекал внимание к лжебеспилотнику. Например, сообщал окружающим о начале движения, наборе скорости и торможении.

Выяснилось, что хотя прохожие и видели сигналы, их значение чаще всего им было непонятно. Подобно цветам светофора, людям потребуется какие-то время на изучение новых сигналов автономного вождения автомобилей.

Проезжающие мимо водители практически не обращали внимания на пустующее место водителя, они были сосредоточены на дороге и в салон чаще всего не заглядывали. Другое дело — люди вне автомобиля. Так, официантка на Макавто, вместо того чтобы передать заказанный «автомобилем» картофель фри, запаниковала и побежала за помощью к коллеге. Вызванная более опытная коллега тоже была изумлена и не знала, что делать. Девушки успокоились и начали улыбаться, только когда водитель показался из-под своего чехла. Прохожие чаще всего недоуменно улыбались и, кажется, пытались понять, в чем подвох?

Персонал автомойки отреагировал на «беспилотник» гораздо спокойнее. Поскольку светодиодная лампа не является водонепроницаемой, ее нужно было сначала снять. Работник спокойно сделал это, не прибегая к помощи водителя, и начал мыть автомобиль. Правда, потом выяснилось, что опытный мойщик подозревал «что-то не то» в машине без водителя, хотя и не знал, в чем оно заключается, и просто решил подыграть.

Какой вывод сделали в ходе эксперимента исследователи? На самом деле, беспилотникам не помешал бы компьютерный голос, наподобие того, что используют в фантастических фильмах, который предупреждал бы о маневрах. И самое главное — прежде чем автономные машины начнут с нами разговаривать, им сначала нужно освоить язык жестов, которыми обмениваются с автомобилем люди.

Между тем опрос показал, что ничего не имеют против «электронного» шофера три четверти жителей Германии. Чаще всего это молодые мужчины.

Французская компания Stanley Robotics тестирует в аэропортах парковочного робота Стэна. У него не возникает сложностей с парковочным местом для автомобиля.



Фото: Auto Motor und Sport