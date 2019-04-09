Попадете ли вы в ДТП? Зависит от марки вашего автомобиля

Узнайте, есть ли марка вашего автомобиля в списке потенциально аварийных.

Материалы по теме Попадете ли вы в ДТП? Ответ — в вашем имени

Самой аварийной маркой в России является Jaguar — 63,3%. Далее идут Mercedes-Benz — 60,4%, Fiat — 60,1% и Lexus — 59,5%. В топ-10 также вошли Audi, Porsche, BMW, Land Rover, Toyota и Kia.

Аккуратнее других водят автомобиль владельцы автомобилей марки Geely — 18,1%, УАЗ — 19,5%, Lifan — 24,5% и Chery — 25,4%. Реже других попадают в аварии автомобили Datsun, ВАЗ, Ravon, SsangYong, Renault и Great Wall.

Списки более и менее аварийных марок автомобилей составили аналитики страховой компании «Согласие», основываясь на внутренней статистике.

В каких регионах больше всего погибает людей в автокатастрофах? Этой информацией поделились в ГИБДД.

На прошлой неделе недалеко от Пекина столкнулись сразу 16 автомобилей! Ущерб вышел колоссальный, но никто из людей не погиб, хотя один человек серьезно травмирован.

Наш автор попытался дать советы дорожникам, как сократить количество аварий на дорогах. Не стоит во всем обвинять водителей, организация дорожного движения тоже играет не последнюю роль, считает он.



Фото: depositphotos.com