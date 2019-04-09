Попадете ли вы в ДТП? Зависит от марки вашего автомобиля

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Самой аварийной маркой в России является Jaguar — 63,3%. Далее идут Mercedes-Benz — 60,4%, Fiat — 60,1% и Lexus — 59,5%. В топ-10 также вошли Audi, Porsche, BMW, Land Rover, Toyota и Kia.
Аккуратнее других водят автомобиль владельцы автомобилей марки Geely — 18,1%, УАЗ — 19,5%, Lifan — 24,5% и Chery — 25,4%. Реже других попадают в аварии автомобили Datsun, ВАЗ, Ravon, SsangYong, Renault и Great Wall.
Списки более и менее аварийных марок автомобилей составили аналитики страховой компании «Согласие», основываясь на внутренней статистике.
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Фото: depositphotos.com
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