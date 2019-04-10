Новый кроссовер Mercedes-Benz: рычит и моргает фарами

Компания готовит премьеру компактного кроссовера GLB, который станет преемником модели GLK.

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Линейка компактных моделей Mercedes-Benz расширяется. Сегодня компания на своей странице в одной из социальных сетей опубликовала видео кроссовера GLB, чья премьера состоится через несколько дней на выставке Auto Shanghai 2019 в Китае.

В тизерном видео, созданном в духе фильма «Парк Юрского периода», в котором в 1997 году дебютировал кроссовер ML, новый GLB представлен затаившимся зверем. Будущий преемник GLK рычит двигателем и мигает передними фарами. В этот момент видно, что автомобиль оснащен дополнительным светодиодным фонарем, установленным на крыше. Само собой разумеется, что дополнительная оптика не будет устанавливаться на серийную версию.

Рев двигателя может заставить думать, что под капотом компактного кроссовера спрятан объемный двигатель V8, но, безусловно, самое мощное и объемное, что получит GLB, это четырехцилиндровый 2-литровый агрегат. Кстати, 306-сильный Mercedes-AMG GLB 35 уже засветился во время дорожных испытаний. Если подразделение решит выпустить версию GLB 45, то она получит двигатели мощностью 388 и 422 л.с., как у новых A45 и A45 S.

Премьера Mercedes—Benz GLB состоится 16 апреля на автосалоне Auto Shanghai в Китае.

Ранее мы публиковали фотографии новой модели Mercedes-Benz, которую уже прозвали «Бейби-Гелендвагеном».

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Фото, видео: Mercedes—Benz