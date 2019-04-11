Новый кроссовер Volkswagen: первые фото и информация

На автосалон в Шанхае немцы привезут серийный вариант укороченного кроссовера Teramont.

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Volkswagen твердо решил представить кроссоверы в любом из доступных сегментов, потому на автосалоне в Шанхае, который открывается на следующей неделе, компания покажет укороченную версию своего кроссовера Teramont.

У кроссовера не тронули колесную базу, но он на 131 мм короче обычного Терамонта (4905 мм), а также стал ниже на 50 мм (до 1719 мм). Пока в компании ограничились публикацией единственного тизера, но уже понятно, что он будет напоминать прошлогодний концепт Atlas Cross Coupe. А позднее в Сеть попали фотографии машины из Национального бюро сертификации Китая.

Из-за уменьшившейся длины салон рассчитан на пятерых пассажиров. Не исключено и появление дорогой версии с четырехместной конфигурацией салона.

Внешне машина будет отличаться иным оформлением передней части: здесь более узкие фары, другая радиаторная решетка и увеличенный воздухозаборник в бампере. Задняя часть у автомобиля, носящего пока условное название Volkswagen Teramont Coupe, полностью своя: здесь иные крылья, дверь багажного отсека, фонари и бампер.

Машина построена на той же модульной модернизированной платформе MQB, что и обычный Teramont. Поэтому и моторную гамму он позаимствует у него. В Китае это будут 2-литровые бензиновые двигатели с двумя степенями форсировки: 180 и 220 л.с.

Вне зависимости от двигателя машина будет оснащаться безальтернативным роботом с двумя сцеплениями DSG. В США кроссовер предложат с атмосферным мотором VR6 и обычным автоматом. Какие из этих моторов доберутся до России, неизвестно. Впрочем, остается вопросом, появится ли купеобразный Teramont на нашем рынке.

Не исключено, что пятиместный Teramont будут собирать в России: концерн заключил соглашение с калининградским «Автотором».

Недавно в России возобновились продажи дизельного VW Tiguan.

Фото: Volkswagen, autohome.com.cn