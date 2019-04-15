Желающих получить права стало больше

В 2017 году показатели существенно снизились, а в прошлом году люди снова пошли в автошколы за знаниями.

В 2018 году права получили 1,35 млн человек, что примерно соответствует уровню 2017 года (1,33 млн человек; прирост 1,2%), сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на ГИБДД. В 2017-м число желающих сократилось до 1,33 млн с 2 млн в 2016 году.

Увеличилось количество проведенных экзаменов в ГИБДД- с 7,52 млн в 2017 году до 7,75 млн в 2018-м. В 2018 году 52 тыс. человек открыли категорию А (+6,7% к 2017 году), 1,08 млн — категорию B (+0,6%), 117,3 тыс. человек — категорию С (+9,8%), 44,9 тыс. человек — категорию D (+18,4%).

На 8%, до 5,8 тыс., выросло число граждан, открывших категорию BE (буксировка авто с прицепом массой свыше 750 кг).

Больше стало удостоверений, выданных взамен ранее выданных или утраченных (похищенных), — с 3,86 млн в 2017 году до 5,46 млн в 2018 году. Увеличилось и количество международных прав: в 2018-м —182 тыс., в 2017 году — 154 тыс., а для сравнения: в 2015 году — 59,8 тысячи.

С первого раза теорию сдали 41% курсантов, «площадку» — 42%, «город» — 31%.